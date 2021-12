Netflix, le 5 migliori novità di dicembre da non perdere assolutamente

Abbiamo recentemente appreso che 20 serie lasceranno Netflix a partire dal 31 Dicembre, ma questo non deve preoccuparci: la piattaforma, infatti, ha in serbo molte aggiunte interessanti. Tante, infatti, saranno le serie in arrivo su Netflix a Dicembre. Ecco quali sono, secondo noi, le 5 da non perdersi assolutamente.

LA CASA DI CARTA

Che siate fan o meno del celebre show spagnolo, non potrete non concordare con noi che si sia trattato di un fenomeno incredibile, la cui fine merita una certa attenzione. Giunta alla quinta stagione, infatti, la serie di Alex Pina raggiunge la sua conclusione. Nell'ultima parte, disponibile su Netflix già dal 3 Dicembre, ritroverete i protagonisti chiusi nella Banca di Spagna con l'esercito alle calcagna: ce la faranno a salvarsi e a portare con sé un po' del bottino? Chissà.

COBRA KAI

Cosa fate a capodanno? A rispondere per voi ci ha pensato Netflix. La quarta stagione di Cobra Kai, infatti, approderà sulla piattaforma il 31 Dicembre, e porterà sullo schermo nuove amicizie e nuove rivalità, come promesso dai creatori. Per chi non l'avesse mai vista, la serie è ambientata circa 34 anni dopo gli eventi del primo film di Karate Kid e conta tra i suoi personaggi principali Johnny Lawrence e Daniel LaRusso.

THE WITCHER

L'attesa è stata lunga, ma i fan sperano che ne sia valsa la pena: ebbene finalmente la stagione 2 di The Witcher arriverà il 17 Dicembre. La serie tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, vede come protagonista il Geralt di Rivia di Henry Cavill, e dovrebbe riprendere dal momento finale della prima stagione, in cui assistiamo all'incontro vicino Colle Sodden tra Geralt e Ciri.

VOIR

David Fincher lavora ancora una volta con Netflix per questo nuovo prodotto. Dopo Mindhunter e Mank, il regista produce questa docu-serie che mira a raccontare il cinema con una raccolta di visual essay che si concentrano su aspetti diversi della settima arte, ognuno della durata di circa 10/30 minuti. Un'idea sicuramente ambiziosa e da tenere d'occhio.

THE SILENT SEA

Netflix non ha pensato solo alla vigilia di Capodanno, ma anche alla vigilia di Natale. Questa volta saremo in compagnia del thriller fantascientifico sudcoreano, che conta nel suo cast anche due attori di Squid Game. Qui vedremo un gruppo di astronauti che dovrà andare sulla luna per recuperare un campione che può essere fondamentale per salvare una Terra ormai morente.