Netflix: quali sono le 5 migliori serie animate della piattaforma streaming?

Se c'è un genere che Netflix non ha mai (o quasi) sbagliato è quello del serial animato, specialmente quando rivolto a un pubblico adulto e interessato a delle storie mozzafiato e profonde. Che si tratti di un originale o di uno show del quale possiede i diritti, la piattaforma comunque ha un catalogo di prodotti di animazione davvero invidiabile.

Ecco perché oggi vogliamo presentarvi una nostra selezione delle 5 migliori serie animate disponibili su Netflix. Iniziamo.

Rick and Morty

Produzione originale Adult Swim, la pazza serie Rick and Morty è uno degli show più amati degli ultimi anni. La cosa più interessante della serie è la possibilità di vederla in due maniere ben distinte: per chi cerca azione a non finire e intrattenimento esplosivo è un must, ma è ancora più apprezzabile da chi cerca una profondità narrativa raggiunta poche volte da altri prodotti simili, e che rendono l'universo ideato da Justin Roiland e Dan Harmon pieno di sfaccettature e colore. Qui potrete trovare la nostra entusiastica recensione della quarta stagione di Rick & Morty.

Big Mouth

Ci spostiamo in casa Netflix con Big Mouth, serie ideata da Nick Kroll e Andrew Goldberg sulla base delle loro avventure durante la pubertà. Show fresco, pieno di spunti narrativi davvero interessanti e che presenta in maniera semplicemente perfetta una delle fasi cruciali dell'esistenza, tra battute divertenti e momenti di scavo psicologico dei personaggi in grado di emozionare. Consigliatissima.

Archer

L'incredibile show di Adam Reed, Archer, è uno di quelli che non si dimentica facilmente. Trascinata dal carisma del suo protagonista, Sterling Archer, la serie è in grado di regalare alcuni momenti davvero indimenticabili a chi decide di perdervisi. Le animazioni originali e uniche e le storie avvincenti fanno il resto.

BoJack Horseman

Si torna in ambiente Netflix con quella che da molti è considerata la miglior serie animata della storia. BoJack Horseman è un viaggio meraviglioso e profondamente intricato nella mente di una ex star di Hollywood che dovrà cercare di riordinare la sua vita in un percorso che, come prevedibile, non sarà facile e prevedrà la capacità di scavare nel dolore e nella riflessione. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione della sesta e ultima stagione di BoJack Horseman.

Adventure Time

Atmosfere bizzarre, personaggi strambi e battute a metà tra la genialità e l'assurdità. Questo è Adventure Time, show vincitore di Emmy e che ha appassionato fan da tutto il mondo con le avventure di Jake e Finn. Il franchise ha avuto talmente tanto successo che sono nati svariati progetti paralleli cross-mediatici a partire dallo show.

E ora vogliamo sapere la vostra: quali sono le vostre serie animate preferite su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!