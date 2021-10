Netflix, le 5 migliori serie da guardare questo mese

L'estate è ufficialmente finita e l'autunno è iniziato, è tornato quel momento dell’anno in cui armarsi di plaid e telecomando e godersi una bella serie tv. Guardare ore e ore di episodi dei migliori spettacoli su Netflix (soprattutto quando fuori fa freddo) è praticamente un passatempo nazionale.

Il catalogo del servizio di streaming ospita molte altre serie da guardare, oggi vi proponiamo le migliori 5 di questo mese:

Maid

Maid è lo spettacolo di Netflix che ha catturato l'attenzione del mondo con la sua storia straziante di una madre single che lotta per provvedere a sua figlia. Basato sull'omonimo libro di memorie di Stephanie Land, Maid offre una finestra su una vita quotidiana fin troppo comune negli Stati Uniti. Attraverso la performance di Margaret Qualley e del cast, si spera che la serie possa creare empatia per così tante persone oberate di lavoro e sottopagate che hanno bisogno di aiuto. Se siete curiosi, vi lasciamo con la nostra recensione di Maid.

Midnight Mass

I fan dell'horror non possono perdersi questa nuova serie diretta da Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) che è perfetta per il binge-watching di Halloween. Quando l'arrivo di un carismatico prete porta misteriosi miracoli in una comunità su un'isola, tutto sembra troppo bello per essere vero. I residenti apprendono presto che questi miracoli hanno un prezzo. Non perdetevi la nostra recensione di Midnight Mass.

Squid Game

Se sei un fan delle storie in stile Hunger Games non potete perdervi questa serie coreana che ha fatto la storia di Netflix (è al numero uno nella Top 10) e di cui tutti parlano. Centinaia di giocatori a corto di soldi accettano uno strano invito a competere in giochi apparentemente innocenti con un premio in denaro alla fine, ma l’intrigo è: c'è solo un vincitore, tutti gli altri muoiono nel tentativo di avanzare nel gioco.

You 3 (dal 15 ottobre)

Questa serie thriller si tuffa nella mente di uno psicopatico irrimediabilmente romantico, due cose che in realtà non dovrebbero essere mescolate. La terza stagione vede il ritorno di Joe (Penn Badgley) e delle sue ossessioni estremamente tossiche e deliranti per le donne. C'è una differenza rispetto alle due stagioni precedenti, tuttavia, questa volta ha un figlio e una moglie altrettanto psicopatica, il che rende il suo stile di vita contorto molto più intrigante.

Locke & Key 2 (22 ottobre)

Dopo che il padre è stato assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli Locke e la madre si trasferiscono nella loro casa ancestrale, Keyhouse, che scoprono è piena di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke esplorano le diverse chiavi e i loro poteri unici, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla. La seconda stagione arriva dal 22 ottobre su Netflix.



Se invece volete rinfrescarvi la memoria prima dell’uscita delle nuove stagioni potete sempre fare un rewatch di The Witcher, Stranger Things e Cobra Kai!