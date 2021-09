Netflix, le 5 migliori serie originali del momento per i vostri bingewatching

Il catalogo Netflix offre serie tv per tutti i gusti, con nuovi episodi e nuove serie da guardare settimanalmente, può essere difficile capire cosa guardare senza perdersi nell'algoritmo della piattaforma, ma non temete, abbiamo stilato per voi una lista delle migliori serie originali del momento.

Le proposte del catalogo Netflix sono innumerevoli e se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo e un po' particolare, ecco per voi una lista di cinque serie da guardare se avete voglia di fare un bingewatching sfrenato:





Clickbait

Clickbait ha fatto il suo debutto su Netflix il 25 agosto ed al momento una delle serie più chiacchierate. Lo show vede protagonista Adrien Grenier nei panni di Nick Brewer, un uomo tranquillo che scompare improvvisamente nel nulla. Ricompare dopo qualche giorno in un video su internet in cui sembra essere tenuto in ostaggio e tiene in mano un cartello che recita: “Sono violento con le donne. Se raggiungo 5 milioni di visualizzazioni, morirò”.



Gli otto episodi della serie vi terranno incollati per conoscere la verità dietro l’accaduto. Se avete già visto la serie, leggete la nostra recensione di Clickbait.

La direttrice (The Chair)

Sandra Oh interpreta la nuova presidente del dipartimento di inglese, la dottoressa Ji-Yoon Kim, in una fittizia Ivy League. Mentre lotta per modernizzare il dipartimento tra tagli di budget e guerre di cultura accademica, Ji-Yoon Kim ha anche i suoi problemi d'amore e familiari da affrontare. Non perdetevi la nostra recensione di La Direttrice, un ritratto tagliente e divertente del mondo accademico moderno.

Tenebre e Ossa

La serie di libri GrishaVerse di Leigh Bardugo prende vita su Netflix in questo nuovo adattamento, che non deluderà i suoi fan. La prima stagione di Tenebre e Ossa è basata sul primo libro della trilogia omonima, che vede protagonista la cartografica orfana Alina Starkov (Jessie Mei Li). Nel cast figurano anche Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter e Amita Suman.

Sweet Tooth

Prodotta in parte da Robert Downey Jr. e basato sull'opera omonima di Jeff Lemire, Sweet Tooth è un fantastico tuffo nel mondo post-apocalittico in cui una catastrofe globale ha distrutto la civiltà e ha portato alla nascita di bambini ibridi, metà umani e metà animali. Gli "ibridi" vengono uccisi in un esodo di massa, ma alcuni sopravvivono come Gus, il protagonista della storia metà umano e metà cervo, che cerca di raggiungere un rifugio sicuro in Colorado.

Lupin

La commedia d'azione francese, con protagonista Omar Sy, segue Assane Diop, un ladro professionista in missione per vendicare suo padre per un crimine che non ha commesso. Lo show è ricco di azione e suspense, ma anche intelligente e pieno di emozioni. Le due stagioni di Lupin sono disponibili nel catalogo Netflix.



Scoprite anche tutte le uscite del mese di settembre su Netflix e fateci sapere nei commenti quali di queste serie avete già visto o avete intenzione di guardare prossimamente! Dopotutto, è sempre un buon momento per immergersi nella visione di una nuova serie tv!