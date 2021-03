Netflix, le 5 migliori serie TV in arrivo ad aprile 2021: da Tenebre e Ossa a Zero

Abbiamo raccolto in un video 5 serie TV da non perdere tra quelle che popoleranno Netflix ad aprile 2021, dall'atteso adattamento di Tenebre e Ossa a Zero, la nuova serie italiana nata da un'idea di Antonio Dikele Distefano.

Senza perdere altro tempo, vi lasciamo al filmato: potete visionarlo direttamente nella parte alta della pagina o sul canale YouTube di Everyeye Plus.

Basata sull'omonima saga letteraria fantasy young adult scritta dall'autrice americana Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa è ambientata in un mondo diviso da una barriera oscura dietro la quale dimorano terrificanti creature che si nutrono di carne umana, in una distesa di malignità e terrore. La storia vede come protagonista Alina Starkov (Jessie Mei Li) e dovrebbe attingere alle trame dei romanzi Tenebre e Ossa e Sei di Corvi.

Per quanto riguarda Zero, invece, si tratta della storia di un timido ragazzo con uno straordinario superpotere: diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo. Zero dovrà indossare gli scomodi panni di eroe, suo malgrado e, nella sua avventura, scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore. La colonna sonora dello show contiene tra l'altro l'inedito "64 barre di paura" di Marracash.