Netflix: i 5 migliori titoli della settimana da vedere in streaming

Dopo aver faticato a causa della pandemia globale di COVID-19, finalmente Netflix è tornata a produrre a pieno regime, e diverse serie sono uscite durante la prima settimana del 2021. Abbiamo già visto insieme quali saranno le uscite di Netflix di gennaio 2021, ma oggi vogliamo proporvi una selezione di titoli già disponibili in questi giorni.

La settimana trascorsa è stata, infatti, ricca di novità, tra ritorni di fantastiche serie che avevano già appassionato il pubblico e interessanti debutti pronti a stupire, soprattutto in ottica futura. Ecco, quindi, le 5 serie TV che vi consigliamo tra quelle uscite nel corso della settimana.

Cobra Kai – Stagione 3

Tra le grandi conferme di questo 2021 c’è Cobra Kai, che è arrivata su Netflix con la sua splendida terza stagione. Lo show ideato dal trio Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald non è stato solamente in grado di ripetere quanto di buono fatto con i primi due cicli di episodi, ma ha addirittura migliorato una narrazione che già l’aveva resa tra i prodotti meglio scritti degli ultimi anni. La nostra recensione di Cobra Kai 3 ne evidenzia tutti i grandi pregi. Da vedere assolutamente.

SanPa, Luci e tenebre di San Patrignano – Miniserie

Presentata come la prima docuserie italiana targata Netflix, SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano è un ritratto crudele, ma tristemente veritiero della controversa comunità di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 e che prende il nome dalla strada del comune di Coriano (in provincia di Rimini) dove ha sede. Nata con l’intento di salvare i giovani tossicodipendenti dall’abuso di eroina, la comunità fu al centro di diverse polemiche, e più volte Vincenzo Muccoli venne criticato per i metodi usati nel combattere il consumo di droghe. Perfetta per una serata all’insegna della riflessione.

Lupin – Parte 1

Decisamente diverse le atmosfere di Lupin, show televisivo con protagonista Omar Sy. Ispirata alle gesta del ladro gentiluomo, Lupin si presenta come una serie appassionante e divertente e che, al netto di alcune sbavature, si rivela comunque piacevole ed efficace, soprattutto se siete alla ricerca di un intrattenimento poco impegnativo. Qui potrete trovare la nostra recensione della prima parte della serie TV Netflix Lupin.

Monarca – Stagione 2

La soap messicana ideata da Diego Gutiérrez torna su Netflix in grande stile con una seconda stagione che ci porta a scoprire ancora più a fondo la storia della famiglia Carranza e dell’“impero della tequila” da loro costruito. Una serie di segreti e scoperte incredibili ci aspettano dietro l’angolo.

Suits – Stagione 9

Chiudiamo con una delle serie più attese nel corso del mese di gennaio 2021, ovvero la prima parte della nona stagione di Suits. La storia, che troverà la sua conclusione alla fine del suo nono ciclo di episodi, vede tornare ancora una volta il cinico avvocato Harvey Specter (interpretato da Gabriel Macht), che dovrà affrontare nuove sfide sia in ambiente lavorativo, che sentimentale, con una relazione con Donna Paulsen (Sarah Rafferty) che rivestirà un ruolo fondamentale nelle puntate della stagione. Qui potrete trovare un nostro interessante focus su quali siano gli episodi migliori di Suits secondo la nostra redazione.

E ora è il vostro turno: quali sono le serie migliori uscite nel corso della prima settimana di gennaio 2021 su Netflix?