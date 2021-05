Netflix, 5 novità da guardare o recuperare nel weekend

Ormai è alquanto risaputo: Netflix è una vera e propria scatola ricca di noivtà, e per questo motivo spesso non si riesce a rimanere in pari con l'enorme catalogo di contenuti presenti nella piattaforma. Quale momento migliore del weekend, per recuperare tutto ciò che è da poco uscito sulla piattaforma?

Abbiamo visto insieme tutte le serie in arrivo ad aprile 2021 su Netflix, ma oggi vi vogliamo consigliare cinque titoli da recuperare assolutamente nel fine settimana.

Special 2

Un giovane gay con paralisi cerebrale amplia gli orizzonti della sua esistenza ritirata nella speranza di conquistare la vita che davvero desidera. Commedia semi-autobiografica di Ryan O'Connell candidata a quattro Emmy, tra cui Miglior serie in formato breve.

Master of None 3

L'attore Dev, l'amica d'infanzia Denise e il loro eclettico gruppo si destreggiano tra amore, carriera, questioni sociali e molto altro in questa acclamata serie. Premi Emmy ad Aziz Ansari, Lena Waithe e al coideatore Alan Yang per la sceneggiatura di questo vivace dramedy.

Tenebre e Ossa

È una serie televisiva basata sui romanzi Tenebre e ossa e Sei di Corvi della scrittrice fantasy statunitense Leigh Bardugo. La storia è ambientata in un mondo devastato dalla guerra. Qui la protagonista Alina Starkov scopre di possedere un potere che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia dell'Ombra che incombe, Alina viene scelta per entrare a far parte di un esercito d'élite di soldati con poteri magici noto come Grisha. Vi lasciamo anche alla nostra recensione.

Snabba Cash

È una serie televisiva svedese scritta da Jens Lapidus e Oskar Söderlund e diretta da Jesper Ganslandt. È basato sulla trilogia del romanzo Stockholm Noir di Lapidus, il primo dei quali è stato adattato in tre film: Easy Money (2010), Easy Money II: Hard to Kill (2012) e Easy Money III: Life Deluxe (2013). La serie si svolge a Stoccolma, dieci anni dopo la trilogia del film.

Jupiter’s Legacy

È una serie televisiva statunitense ideata da Steven S. DeKnight e basata sull'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely e racconta dei primi sei super eroi della storia che hanno contribuito a sedare rivolte, conflitti internazionali e scandali. Mossi dal patriottismo, da solidi principi e dalla responsabilità dovuta ai loro poteri ricevuti come un dono e messi al servizio degli ideali americani, furono protagonisti durante la Grande Depressione, inoltre combatterono al fianco dei soldati americani durante il secondo conflitto mondiale. Una volta cresciuti però, o per inadeguatezza o per senso di abbandono, la nuova generazione di eroi non era ancora pronta a sostituire la generazione passata. Cosa succederà allora?

A proposito della piattaforma, recentemente Netflix ha presentato una nuova, interessante funzione per i più indecisi.