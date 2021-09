Netflix, 5 novità interessanti da tenere d'occhio questa settimana

Tante le uscite questo mese su Netflix. Ogni settimana il catalogo si arricchisce di nuovi prodotti, tra film e serie TV, e diversi sono gli arrivi previsti in questi giorni sulla piattaforma. Ecco quali sono, secondo noi, le 5 serie più interessanti da tenere d'occhio questa settimana!

L'uomo delle castagne (29 Settembre)

Il primo prodotto ad arrivare è questo thriller psicologico dall'ideatore di The Killing, tratto dal romanzo di Søren Sveistrup. Lo show segue la giovanissima detective Naia Thulin (Danica Curcic) e il suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), i quali si ritrovano a indagare sull'assassinio di una donna accanto al cui corpo, a cui mancava una mano, è stato trovato un omino fatto di castagne. Misteri oscuri e intrighi porteranno avanti la storia, che sembra potersi sviluppare in modo molto interessante.

Luna Park (30 Settembre)

Abbiamo recentemente visto il trailer di Luna Park, la nuova serie italiana che ci porta negli anni '60, e racconta la storia di due sorelle separate alla nascita che proveranno a capire quale mistero si cela dietro la loro separazione mentre si confrontano con le incolmabili differenze venutesi a creare fra di loro negli anni di distanza.

Baki Hanma (30 Settembre)

Qui entriamo nel mondo degli anime. Baki Hanma è il terzo capitolo basato sul personaggio tratto dall’opera di Keisuke Itagaki che sbarca su Netflix. 12 saranno gli episodi in arrivo a fine mese, e vedranno un memorabile scontro tra Baki Hanma e suo padre, Yujiro Hanma.

Maid (1 Ottobre)

Questa serie è tratta dal libro di Stephanie Land, "Donna delle pulizie", e racconta di Alex, una madre single che lavora come addetta alle pulizie per sbarcare il lunario e dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Lo show racconterà la cruda realtà di questa donna, ma anche la sua grande determinazione.

Scissor Seven (3 Ottobre)

Anche in questo caso si tratta del ritorno di una serie d'animazione. Lo show cinese racconta la storia di Seven, un giovane che in seguito a un incidente sviluppa il potere della telecinesi. Seven lavora in un chiosco di frattaglie dove prepara i suoi piatti servendosi di un paio di forbici. Un giorno, tuttavia, qualcosa cambia: sotto consiglio di Dai Bo, decide di sfruttare le sue abilità per un motivo più grande. Vi abbiamo raccontato cosa ne abbiamo pensato della prima stagione nella nostra recensione di Scissor Seven, e vi consigliamo di non perdervi neanche la seconda, in attesa del 3 Ottobre, quando approderà su Netflix la terza.