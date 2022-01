Netflix, 5 novità da tenere d'occhio in streaming questa settimana

Questo primo mese del 2022 si sta comportando niente male su Netflix, con tantissime uscite per quanto riguarda i serial, fra nuovi show e attesissimi rinnovi di stagione. Ma una delle settimane più ricche di gennaio è proprio quella in corso: oltre alla terza e ultima stagione che chiuderà uno show amatissimo, anche quattro titoli inediti.

Prima di fiondarvi nelle uscite di gennaio, vi consigliamo di recuperare le passate uscite serial su Netflix, e in particolare i nuovi titoli di novembre su Netflix, uno dei mesi più ricchi fra quelli che hanno chiuso il 2021. Ma questo 2022 parte decisamente col botto. In particolare, l’uscita più ravvicinata potrebbe interessare gli appassionati di serie orientali sulla scia di Squid Game.

The Journalist (13 gennaio): Proviene dal lontano Giappone e si propone come adattamento del film omonimo di Fujii Michihito, che torna alla regia di questa nuova serie con protagonista protagonista Anna Matsuda (Yonekura Ryoko), giornalista del Toto Newspaper pronta a tutto pur di smascherare la corruzione dilagante che attanaglia il Paese.

After Life 3 (14 gennaio): Arriva alla sua terza e ultima stagione, da non perdere, la serie creata, scritta e interpretata da Ricky Gervais. Una commedia nerissima e a tratti “personalistica”, nel senso buono del termine, per come è stata capace di conquistare il grande pubblico grazie all’umorismo e al politicamente scorretto di uno dei migliori stand-up comedian della sua generazione.

The House (14 gennaio): Al suo debutto con una prima stagione antologica, questa serie animata realizzata in stop-motion sembra rifarsi alle atmosfere del grande maestro di questa tecnica: Tim Burton. Non a caso c’è proprio Helena Bonham Carter fra i principali doppiatori di questa dark comedy incentrata su tre storie intrecciate, legate agli abitanti di una stessa casa. Sulla trama, purtroppo, non si sa molto altro per ora.

Archive 81 - Universi Alternativi (14 gennaio): Nuova serie sul filone horror e thriller che sta regalando titoli interessanti su Netflix, soprattutto quelli di Mike Flanagan. Protagonista della storia è Dan Turner (Mamoudou Athie), un’archivista che si occupa di restaurare una collezione di videocassette danneggiate risalenti al 1994. Fra i vari materiali però, rinverrà alcune ricerche fatte dalla documentarista Melody Pendras su un culto misterioso. La donna è però scomparsa, da almeno 25, dopo aver effettuato quelle riprese, cosa che spingerà Dan a un impossibile salvataggio e alla scoperta della verità.

On Becoming A God (15 gennaio): E si chiudono di sabato le uscite serial della settimana, giusto in tempo per recuperare nel weekend questa nuova serie con una protagonista d’eccezione. Kristen Dunst interpreta infatti Krystal Stubbs, una dipendente di un parco acquatico di Orlando che, vista la crisi economica, tenta di scalare i ranghi di un'azienda che adotta un marketing piramidale. Un gioco al massacro che ci parla di temi attualissimi e tristemente reali, che vanno dalla disoccupazione dilagante a questi moderni impieghi che spingono le persone alla più truce competizione e a ritmi di lavoro insostenibili.

Quale aspettate di più? Al di là di After Life, ovviamente! Ditcelo nei commenti!