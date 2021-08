Netflix, 5 nuove serie TV da guardare nel weekend!

Netflix è la piattaforma perfetta su cui cercare show e miniserie per le nostre maratone. E, mentre manca ancora qualche giorno al weekend, possiamo sfogliare il catalogo per scegliere il prodotto adatto a noi. Per questo fine settimana vi consigliamo<(strong> alcuni show resi disponibili da poco tempo sulla piattaforma!

AlRawabi School for Girls

Si tratta di una miniserie approdata su Netflix il 12 Agosto, scritta da Shirin Kamal e Tima Shomali. La storia parte da Mariam, una ragazza vittima di attacchi di bullismo, che un bel giorno decide di creare un gruppo di giovani donne che hanno subito ciò che ha vissuto lei. Lo scopo iniziale di questo gruppo è quello di condividere le proprie esperienze, ma dopo un po' le cose cambieranno, e le ragazze decideranno di organizzare un attacco rivolto a chi le ha bullizzate.

La direttrice

Il 20 Agosto Sandra Oh è tornata sui nostri schermi con La direttrice, di cui vi abbiamo scritto una nostra recensione. Lo show racconta della prima donna che si ritrova ad assumere la direzione di un'importante università. L'accademica proverà a svecchiare una realtà troppo legata alla tradizione, ma non sarà semplice.

Valeria

Tornata con la seconda parte il 13 Agosto, Valeria è una serie che abbiamo promosso con riserva. Si tratta di un prodotto spagnolo, che sulla scia di show come Sex and The City, segue un gruppo di amiche, tra cui spicca Valeria, e le loro vicende amorose e lavorative.

Sweet Tooth

Sweet Tooth è uno show approdato su Netflix a partire dal 4 Giugno, ed è tratto dall'omonimo fumetto di Jeff Lemire. Come dite? Non avete voglia di vedere una serie che parla di una pandemia? Non vi preoccupate, quella di Sweet Tooth è un po' diversa dalla pandemia che conosciamo noi. Si tratta infatti di una malattia che ha fatto nascere dei bambini metà umani e metà animali. Uno di questi, Gus, dopo essersi nascosto per tanti anni nella foresta con suo padre, incontra il vagabondo Jepperd, e inizia un viaggio alla scoperta delle sue origini, scoprendo quanto il mondo può essere crudele.

The Serpent

La miniserie britannica è in verità un prodotto della BBC, approdato su Netflix ad Aprile 2021. La serie racconta di Charles Sobhraj, un criminale che si finge un commerciante di pietre preziose per truffare la gente. Charles viaggia prima lungo l'Asia, per poi fermarsi a Bangkok, dove tenterà di compiere ancora una volta le sue truffe. Ma stavolta sulle sue tracce c'è qualcuno.