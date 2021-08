Netflix, 5 nuove serie TV da scoprire: ecco cosa guardare in streaming

Come sappiamo Netflix è una piattaforma famosa soprattutto per le serie TV. Tantissimi i successi sfornati dal colosso dello streaming negli ultimi anni. Ma come ogni piattaforma, anche Netflix ha dei tesori nascosti. Quelle novità che magari vengono pubblicizzate un po' meno o semplicemente ci sfuggono. Le abbiamo raggruppate per voi in una lista.

Quicksand

Il primo della lista è un dramma criminale molto interessante. La serie svedese, infatti, segue le vicende di una ragazzina che, dopo una sparatoria in una scuola di Stoccolma, viene accusata di omicidio. Si tratta di un prodotto scritto molto bene, dai toni molto cupi, che non consigliamo se volete passare una serata spensierata. E', invece, la serie perfetta se avete voglia di vedere un bel thriller. Di certo non nuova per data di distribuzione, perché è uscita nel 2019, ma nuova agli occhi degli spettatori perché in pochi sembrano averla notata.

Sky Rojo

Se avete voglia di azione, invece, lo show spagnolo Sky Rojo è la scelta perfetta. La serie racconta la storia di tre prostitute che scappano dal locale in cui lavorano alla ricerca di libertà. Le tre, però, si vedono costrette a intraprendere un vero e proprio viaggio quando il capo del locale le fa inseguire. La prima stagione ha esordito su Netflix il 19 Marzo 2021, immediatamente seguita dalla seconda che è stata pubblicata a Luglio di quest'anno.

Il Leader

Ci spostiamo in Francia e torniamo sul genere thriller con Il Leader, serie uscita a Marzo 2021 su Netflix. Lo show ci fa seguire le vicende di Tony, un rapper e commerciante che vive nel sud della Francia. Un giorno la sua casa discografica gli manda un regista e un cameraman per girare una clip. Tuttavia i due arrivati si ritroveranno a testimoniare una faida. Si tratta di storie di strada dunque, come quelle che un certo cinema francese ama raccontare, ma in più c'è uno stile registico interessante. Molto bello, ad esempio, l'uso del found footage. Certo, forse non originalissimo, ma molto efficace nel restituire veridicità e un certo tono alla vicenda.

Derry Girls

Anche in questo caso non parliamo di un prodotto appena uscito, perché la prima stagione di Derry Girls risale al 2019. Tuttavia questa sitcom, un piccolo gioiello nel catalogo Netflix, è passata quasi completamente inosservata. Siamo in Irlanda negli anni '90, e seguiamo le vicende di quattro ragazze e il cugino inglese di una di queste durante il periodo dei disordini a Derry. Le giovani frequentano una scuola cattolica, dove si cacciano spesso nei guai. Una serie interessante, con un cast azzeccato e una buona dose di humor crudo e nero, che racconta molto bene la realtà vissuta dagli adolescenti irlandesi negli anni '90.

Ethos

Ethos è una serie turca che ha fatto parlare. Uscito nel 2020, lo show ha raccontato con incredibile onestà la vita di un gruppo di individui nella Istanbul dei nostri anni. La protagonista è Meryem, una donna che a causa di misteriosi svenimenti viene mandata da una psicologa. Proprio lei sarà la chiave che ci permetterà di comprendere la cultura turca e quale ruolo riveste la figura della donna in questa società. Una serie lenta, senza particolari e sconvolgenti colpi di scena, ma molto interessante se si desidera immergersi completamente in una realtà a noi lontana e spesso raccontata solo attraverso stereotipi.

Non vi resta che scegliere e stupirvi con uno di questi prodotti "nascosti", mentre attendete l'uscita delle vostre serie preferite, come Stranger Things 4 che arriverà presto e La Casa di Carta per la quale manca solo un mese al debutto.