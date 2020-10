Netflix: le 5 perle incomprese che dovete recuperare

Da tempo ormai Netflix è il servizio di streaming più popolare in Italia, raccogliendo centinaia di migliaia di utenti ogni mese, pronti ad accoglierne le produzioni, a volte di grande qualità, altre volte più commerciali, ma sempre molto discusse e popolari. Nell'immenso catalogo della piattaforma, si possono trovare anche delle perle nascoste.

Si tratta di show controversi, più artistici, meno generalisti, e che hanno ricevuto pareri contrastanti. Nonostante ciò, la qualità è indiscutibile, e oggi vi presentiamo quelle che a nostro parere sono le cinque serie più belle e incomprese su Netflix.

Vogliamo iniziare con GLOW, serie tutta al femminile scritta e ideata da Liz Flahive (Homeland) e Carly Mensch (Orange is the new Black). Ambientata negli Stati Uniti degli anni '80 con tutti i suoi stereotipi e difetti, GLOW riesce a mostrarsi una serie intelligente e ben scritta, in grado di esporre la psicologia dei propri personaggi e di dare la voce a una generazione di donne che sentivano il bisogno di essere rappresentate dalla banda di wrestler femminili. Spicca inoltre la qualità attoriale delle sue protagoniste, con Alison Brie e soprattutto Betty Gilpin (fresca di candidatura Emmy). Qui potrete trovare la nostra recensione della terza stagione di GLOW.

Altra serie che sta giungendo alla ribalta grazie alle candidature Emmy è Dead To Me, un misto tra black comedy e intenso thriller che racconta l'amicizia sopra le righe e pericolosa tra Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini). La qualità degli attori sopra la media e la sceneggiatura intelligente la rendono una perla nascosta nel catalogo.

Sarebbe difficile riuscire a definire in un genere l'opera d'arte scritta (tra gli altri) da David Fincher quale è Love, Death & Robots, serie antologica a metà tra l'horror e la fantascienza, tra atmosfere steampunk e spaziali. La nostra recensione di Love, Death & Robots ne conferma la natura controversa e intricata, bella e incompresa.

Una serie complessa da digerire e spesso sottovalutata è Maniac, dramma psicologico che ha tra i suoi interpreti attori del calibro di Emma Stone e Jonah Hill. Maniac è un bellissimo e inquietante psicodramma, dal quale sarà difficile staccare gli occhi per l'intera durata delle sue dieci puntate. Qui potrete trovare la nostra recensione di Maniac.

Chiudiamo con un'ultima serie, poco conosciuta e sicuramente non apprezzata da molti per la sua natura controversa, ma che riteniamo uno splendido show anticonvenzionale: Bonding è la storia di Tiffany (Zoe Levin), di giorno normale studentessa universitaria, di notte dominatrice, e del suo amico Pete (Brendan Scannel), aspirante cabarettista che suo malgrado si unirà alla sua migliore amica nelle attività notturne. Irriverente e geniale, non è di certo una serie adatta a tutti.

Quali sono secondo voi le perle incomprese su Netflix? Fatecelo sapere nello spazio commenti!