Netflix: le 5 serie più attese per l'inverno 2021, quali sono?

Con l'autunno si apre la stagione delle serie TV. Tanti gli show già approdati sulla piattaforma nelle ultime settimane, ma altrettanti attesi in inverno. Scopriamo insieme le 5 serie che gli spettatori non vedono l'ora di vedere questo inverno su Netflix! Ovviamente, bisogna dirlo, abbiamo dato la precedenza a show che hanno già una data d'uscita.

La Casa di Carta 5 Volume 2 (3 Dicembre)

Dopo la prima parte, pubblicata sulla piattaforma il 3 Settembre, La Casa di Carta tornerà con i suoi 5 episodi finali il 3 Dicembre. Un appuntamento assolutamente imperdibile per i fan dello show, che hanno lasciato i protagonisti con l'esercito alle calcagna e tante domande su chi poter considerare alleato e chi no.

The Witcher 2 (17 Dicembre)

La serie TV tratta dai libri di Andrzej Sapkowski ha davvero fatto penare i fan, ma adesso ci siamo. Se ricordate bene, infatti, la prima stagione di The Witcher era datata 2019, e gli spettatori, causa pandemia, hanno dovuto attendere più del previsto. Tuttavia i fan saranno felici di sentire che Netflix è già al lavoro su The Witcher 3.

Dogs of Berlin 2 (3 Dicembre)

Non si tratta sicuramente del prodotto più famoso sulla lista, ma lo show crime tedesco è riuscito sicuramente a conquistare un suo seguito dopo il primo capitolo. Partendo dall'omicidio di un calciatore turco-tedesco, i protagonisti della serie indagano diverse piste per individuare l'assassino, tra cui figurano i neo-nazisti, un clan turco e addirittura la mafia.

Narcos: Mexico 3 (5 Novembre)

Perché Narcos Mexico finirà con la terza stagione? Questa la domanda che si sono posti in molti una volta appresa la notizia. Lo spin-off di Narcos, che racconta della fondazione del grande cartello messicano a Guadalajara, è uno show sicuramente ben fatto, che ha un suo pubblico che deriva soprattutto dalla serie originale. Il 5 Novembre, tuttavia, le avventure dei suoi protagonisti si concluderanno. Almeno per ora. Che si sia spazio per un altro spin-off? Vedremo.

Gentefied 2

Dovrebbe arrivare nella sessione invernale anche la seconda stagione di Gentefied, comedy che racconta di tre cugini Messicani-Americani che inseguono il sogno americano, anche se proprio questo rappresenta una minaccia loro e gli amici che li circondano. Il grande pregio di questa serie non è tanto il divertimento, quanto il fatto che finalmente la rappresentazione messicana non è sempre e solo legata alla droga. Anche se, dobbiamo dirlo, lo show non è privo di altri stereotipi.