Netflix: 5 serie capolavoro che non dovreste perdervi

In Italia è stata la prima piattaforma streaming a raggiungere il successo in tutto il paese, e ormai la domanda non è più: "hai Netflix?", bensì "non hai Netflix?". Il colosso americano con sede a Los Gatos, in California, è uno dei produttori più prolifici al momento del settore, vantando decine di prodotti in uscita ogni mese, tra alti e bassi.

Nonostante spesso si critichi la qualità media, scavando nel catalogo ricco di Netflix, esistono delle serie meravigliose, dei veri e propri capolavori audiovisivi. Oggi esploriamo insieme il meglio che la piattaforma ha da offrire.

E non potremmo non partire da Better Call Saul, l'opera d'arte firmata Vince Gilligan che, nata come spin-off della ben più famosa Breaking Bad, ha saputo scrollarsi di dosso la pesante eredità di "figlia minore", per giungere a delle vette narrative in grado di superare persino Breaking Bad. Caratterizzato da una regia che è ciò che più avvicina la cinematografia alla poesia, e da una trama colma di pathos e intensità, Better Call Saul è una lettera d'amore a tutti i suoi fan. Qu potete trovare la nostra recensione della quinta stagione capolavoro di Better Call Saul.

Un talento che Netflix sicuramente possiede, è quello di realizzare delle serie animate sopra la media. Tra le tante disponibili sulla piattaforma, ci sentiamo di citare BoJack Horseman, introspezione intima e delicata, con toni spesso ironici e scanzonati, della parabola discendente di una stella cadente di Hollywood, dall'inferno fatto di vizi, alla rinascita. Da non perdere.

È da poco tempo disponibile sulla piattaforma anche Sons of Anarchy, considerato da molti il capostipite di quel genere criminal drama che ormai è, senza dubbio, il più apprezzato da critica e pubblico. La serie narra le vicende di Jackson "Jax" Teller (Charlie Hunnam) e della banda SAMCRO, tra gang rivali e ambientazioni modern western. Anche in questo caso, la regia straordinaria la fa da padrona.

Vogliamo premiare anche le produzioni europee di Netflix, e quale miglior rappresentante di Dark, riedizione in salsa sci-fi thriller di alcune pellicole anni '80 incentrate sui viaggi nel tempo. Intensa e incredibilmente complicata, Dark ha segnato le menti di tutti i suoi spettatori. La nostra recensione della terza e ultima stagione di Dark ne conferma la sua natura complessa e affascinante.

Il dramma in costume è un genere molto delicato, e ricadere in cliché è un pericolo sempre presente. The Crown, tuttavia, riesce a mantenere la sua natura originale e splendida, retta da un cast stellare guidato dalla "regina" fuori e dentro al set Olivia Colman, che dalla terza stagione ha dato il cambio a Claire Foy nell'interpretare quell'Elisabetta II che ha cambiato la storia, non solo della Gran Bretagna, ma del mondo.

