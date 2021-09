Netflix, 5 serie che dovete divorare in streaming questo weekend

Netflix è una piattaforma che offre un catalogo sempre molto ricco, soprattutto quando si parla di serie TV. Tanti i prodotti originali e non che conta, che garantiscono sempre una certa varietà e una buona qualità. Ecco alcuni consigli su cosa guardare nel weekend!

Q-Force

Si tratta di uno show d'animazione leggero e divertente. Arrivata sulla piattaforma il 2 Settembre, la serie è creata da Sean Hayes e Michael Schur e racconta di un gruppo di superspie LGBT che, relegate ai margini a causa del loro orientamento sessuale, decidono di riprendere in mano le redini del loro lavoro.

Lucifer

In questo caso è un ritorno. Lucifer, la serie con Tom Ellis che racconta di un diavolo annoiato che decide di scendere in terra, si è conclusa su Netflix con la sua sesta stagione. Per chi non dovesse conoscere la serie, questo weekend potrebbe essere il momento perfetto per recuperarla. Per tutti gli altri, invece, è l'ora di sapere come si concludono le avventure del protagonista. Noi vi abbiamo raccontato cosa ne abbiamo pensato nella nostra recensione Lucifer 6!

Sex Education

Otis e compagni sono tornati sui nostri schermi solo ieri, dunque non potevano non essere in questa lista. Gli otto episodi di Sex Education 3 sono il numero e il prodotto perfetto per questo fine-settimana. La serie di Laurie Nunn racconta di Otis, un giovane che un bel giorno inizia (illegalmente, sia chiaro) a fare da consulente sessuale a pagamento per le persone della Moordale Secondary School. Andando avanti questo porterà a delle conseguenze per il protagonista, mentre tutti i personaggi prenderanno consapevolezza della loro sfera intima nei modi più disparati.

On The Verge - Al Limite

On The Verge è una serie interessante creata da Julie Delpy, in cui seguiamo una chef, una madre single, una donna che cerca lavoro e una ricca ereditiera che, nel periodo precedente all'arrivo della pandemia, si confrontano con i problemi di ogni giorno. Nel cast, oltre a Julie Delpy, troviamo Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau, Mathieu Demy.

He-Man And The Masters Of The Universe

Il franchise di He-Man è tornato più forte che mai, e dopo il debutto della nuova serie qualche settimana fa, ecco che Jeff Matsuda e Susan Corbin pensano a un prodotto che possa unire le varie generazioni, e tenerle davanti allo schermo tutte insieme a guardare le avventure di He-Man. Se siete curiosi ecco qui tante curiosità su He-Man and the Masters of the Universe!