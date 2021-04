Netflix, 5 serie che dovete guardare subito durante il weekend

Guardare una serie tv composta da molte stagioni è un impegno a lunga scadenza, come ci insegna Sheldon Cooper, quindi se non avete tempo in questo momento per guardare serie troppo lunghe e complesse ecco per voi la nostra guida alle serie tv che potete gustarvi in un paio di giorni durante il weekend.

Fortunatamente, ci sono molte mini-serie o serie più brevi con poche stagioni disponibili sui servizi di streaming ma oggi vogliamo parlarvi di quelle disponibili su Netflix:

Sky Rojo

Dai creatori de La Casa di Carta arriva Sky Rojo, disponibile su Netflix dal 19 marzo 2021 e composta da 8 episodi. Coral, Wendy e Gina corrono in cerca di libertà mentre vengono inseguite da Romeo, il loro magnaccia del Las Novias Club, e dai suoi scagnozzi, Moisés e Christian. Insieme, le donne intraprendono un viaggio frenetico e caotico durante il quale devono affrontare pericoli di ogni tipo e vivere ogni secondo come se fosse l'ultimo, rafforzando la loro amicizia e scoprendo la cosa più importante: che insieme sono più forti e hanno di più opzioni per riprendere in mano le loro vite. Potete dare un’occhiata anche alla nostra recensione di Sky Rojo.

Gli Irregolari di Baker Street

Composta da 8 episodi e disponibile su Netflix dal 26 marzo 2021, la serie è stata creata da Tom Bidwell racconta la storia dei ragazzi di strada che nel canone di Conan Doyle stavano aiutando Sherlock Holmes e il dottor Watson nelle loro indagini. Se vi va potete leggere la nostra recensione di Gli Irregolari di Baker Street.

Cobra Kai

La serie sequel dei film di Karate Kid è stata un vero e proprio successo quando ha debuttato su YouTube Premium con le sue prime due stagioni. La terza invece è stata realizzata da Netflix ed è disponibile sul catalogo dall’1 gennaio 2021. Le tre stagioni sono composte in totale da 30 episodi ma della durata di circa 20-30 minuti l’uno, perciò se volete immergervi di nuovo nel mondo del karate potreste farlo in un sol boccone, aspettando l’uscita della quarta stagione di Cobra Kai.

La regina degli Scacchi

La mini-serie creata da Scott Frank è uscita il 23 ottobre 2020 su Netflix ed ha avuto un successo mondiale. In caso non l’abbiate ancora vista, i sette episodi raccontano la vita di Beth Harmon interpretata dalla vincitrice del Golden Globe per la Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione, Anya Taylor-Joy. Beth è un’orfana che scopre di avere un talento incredibile per il gioco degli scacchi che la porterà a giocare i più grandi tornei, affrontando contemporaneamente le sue dipendenze da farmaci e alcol.

Ginny & Georgia

Se invece avete voglia di qualcosa di più "leggero" Ginny & Georgia è disponibile dal 24 febbraio 2021, la prima stagione è composta da 10 episodi e racconta la storia di Virginia 'Ginny' Miller e sua madre Georgia. Nonostante abbia solo 15 anni, Ginny si ritrova spesso a sentirsi molto più matura di Georgia. Lo spettacolo segue la famiglia mentre si trasferisce in una città del New England, sperando in un nuovo inizio.



Fateci sapere nei commenti se avete già visto queste serie o avete intenzione di guardarne una il prossimo weekend!