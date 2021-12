Netflix, 5 serie natalizie da gustarvi in streaming nei giorni di Natale

Dopo avervi consigliato tutti i film natalizi da guardare su Netflix, non finisce qui. La piattaforma, infatti, ha pensato proprio a tutto, e quest'anno propone anche delle serie interessanti, vecchie e nuove. Ecco 5 titoli da non perdervi a Natale.

BOJACK HORSEMAN - CHRISTMAS SPECIAL

Lo speciale di Bojack, la celebre serie animata targata Netflix, è sicuramente uno dei migliori episodi di Natale sulla piattaforma. Pur essendo, appunto, solo un episodio della durata di 25 minuti, i fan della serie non potranno non divertirsi con l'irriverente show. Qui vedremo BoJack in versione Grinch, e Todd che prova a convincerlo a godersi le feste.

TORNO PER NATALE

In questo caso parliamo di una miniserie tedesca che vede come protagonista Bastian, un musicista tornato a casa per Natale, dove si ritrova davanti a una serie di sorprese.

NATALE CON UNO SCONOSCIUTO

Questa divertente serie norvegese parla di Johanne, che stanca dei continui commenti della sua famiglia sul fatto che è single ormai da sempre, decide di cercare un fidanzato, a 24 giorni da Natale, da portare a casa per le feste.

DASH & LILY

Questa serie è stata il successo del Natale 2020, e parla di Dash e Lily, due ragazzi che si inseguono per New York passandosi messaggi tramite un taccuino rosso.

FRIENDS STAGIONE 7 EPISODIO 10

Friends è la serie con più episodi natalizi se avete voglia di una maratona di puntate di Natale. Sono infatti ben 9 gli episodi dedicati a questa festa, e il più iconico resta quello della settima stagione, in cui Ross si traveste da armadillo. Lo ricordate?

Quale serie guarderete a Natale? Fate presto, perché alcune di queste lasceranno il catalogo Netflix dopo il 31 Dicembre!