Netflix: le 5 serie TV più attese nei prossimi tre anni

La popolarità di Netflix è aumentata a dismisura nel corso degli anni, rendendola una delle piattaforme streaming con più abbonati al mondo. Ciò ha permesso alle produzioni originali a opera dell'azienda californiana di diventare sempre più articolate e complesse, con progetti pluriennali e caratterizzati da investimenti ingenti.

Abbiamo visto, per esempio, come la serie TV Netflix di The Sandman in arrivo prossimamente sia uno tra i prodotti più attesi del futuro, e che parte da delle ottime premesse narrative e non solo. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di quali sono gli show in arrivo nei prossimi anni che più di tutti stuzzicano la nostra fantasia. Iniziamo.

Shadow and Bone

La più vicina tra le serie che tratteremo oggi in ordine di arrivo temporale, Shadow and Bone sarà un adattamento di Tenebre E Ossa, primo romanzo della trilogia del Mondo dei Grisha a opera di Leigh Bardugo. Nel corso della serie vedremo la protagonista Alina Starkov (Jessie Mei Li) che dovrà portare a termine un viaggio che la aiuterà a portare pace al suo mondo pieno di oscurità e distruzione. Troveremo nel cast anche uno dei protagonisti di Westworld, Ben Barnes. Shadow and Bone è attesa nei prossimi mesi.

Resident Evil - Serie TV Live Action

Nell'universo di Resident Evil, che in futuro sarà sempre più parte di Netflix, sappiamo che un posto speciale sarà occupato dallo show televisivo in live action che sarà ideato da Andrew Dabb. Protagoniste saranno le gemelle Billie e Jade Wesker (questo cognome dovrebbe essere ben conosciuto dai fan della saga), e sarà divisa in più piani temporali, andandoci a presentare gli eventi prima e dopo la pandemia zombie causata dalla Umbrella Corporation. Non vediamo l'ora di assistervi.

The Witcher: Blood Origin

Spin-off prequel della fortunatissima serie ideata da Lauren S. Hissrich, The Witcher: Blood Origin racconterà una storia perduta nel tempo e ambientata ben 1200 anni prima la trama che stiamo vivendo nello show con Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer. La protagonista sarà Éile, interpretata da Jodie Turner-Smith. Siamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli.

Vikings: Valhalla

Lo splendido historical drama ideato da Michael Hirst si è concluso con la seconda parte della sesta stagione, in arrivo nel corso del mese di marzo su Netflix. La piattaforma, tuttavia, ha voluto investire nel franchise, ordinando una serie spin-off sequel dal titolo Vikings: Valhalla, e che racconterà delle vicende ambientate circa cento anni dopo il finale della serie che vedeva protagonisti i figli del leggendario Ragnar Lothbrok.

Assassin's Creed

Non sappiamo ancora molto riguardo al misterioso progetto che lega la leggendaria saga di videogiochi di Ubisoft di Assassin's Creed a Netflix, se non che dovrebbe vedere la luce nel 2022, e che i lavori di pre-produzione dovrebbero cominciare a breve. Di sicuro, è uno degli show più attesi del futuro.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulle novità più attese nel corso del 2021 su Netflix, ora la palla passa a voi: qual è la serie che aspettate di più nei prossimi anni su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!