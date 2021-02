Netflix, 5 serie TV cancellate che ci hanno distrutto

È cosa risaputa che Netflix, quando si tratta di rinnovi e cancellazioni, dia poche spiegazioni (a volte nulle) per degli annunci che a volte ci tengono per mesi con il fiato sospeso, nell'attesa che la nostra serie preferita ottenga un rinnovo o venga cancellata. Ecco quindi una lista delle cancellazioni più dolorose da parte della piattaforma.

Ci teniamo a specificare che, in questo caso, parleremo solamente di show televisivi che sono stati cancellati prima di ricevere un finale (più o meno), e non di prodotti che, seppur conclusi forse anzitempo, hanno avuto comunque la fortuna di avere una stagione finale. Iniziamo.

I Am Not Okay With This

Di sicuro è stata una delle cancellazioni più inaspettate degli ultimi mesi. È vero, il prodotto era lontano dall'essere perfetto, ma pensare che un progetto nella quale sembrava che Netflix avesse investito tanto come I Am Not Okay With This sia stato concluso dopo aver iniziato a malapena la propria storia, ha fatto storcere il naso a molti. Vi lasciamo, in ogni caso, la nostra recensione della prima stagione di I Am Not Okay With This, per ulteriori approfondimenti.

Altered Carbon

Uno show diverso dagli altri presenti su Netflix e un'ottima prima stagione avevano fatto presagire un grande futuro per Altered Carbon. Dopo la seconda stagione, comunque positiva (ma un po' sottotono rispetto al primo ciclo di episodi), la piattaforma ha deciso di non investirci ulteriormente, per la tristezza di una fanbase che era comunque corposa. Per rivedere insieme, dal punto di vista critico, come sia stato il secondo arco narrativo, vi proponiamo la nostra recensione di Altered Carbon 2.

GLOW

Non esagereremmo nel definire GLOW uno dei pochi tentativi da parte di Netflix di presentare un prodotto di nicchia, e quasi "autoriale". Lo show con Alison Brie e Betty Gilpin aveva anche ricevuto due nomination agli Emmy del 2020, ma non è stato sufficiente per essere risparmiato dalla "scure" della piattaforma. Forse la storia si concluderà comunque con un film? Lo speriamo.

Marianne

La serie horror francese Marianne è stata quasi uno scandalo mediatico nell'ultimo periodo, considerati i moti di risentimento e di protesta nei confronti di Netflix per non aver rinnovato questo prodotto convincente almeno per una seconda stagione. Un gran peccato

Le Terrificanti Avventure di Sabrina

All'inizio, avevamo detto che non avremmo parlato di serie che, comunque, hanno avuto una conclusione. Tuttavia, Le Terrificanti Avventure di Sabrina si trova in realtà in una situazione intermedia: lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa aveva piani per almeno una quinta parte, e aveva già iniziato a ideare i nuovi episodi, quando è arrivato il comunicato da parte di Netflix che non avrebbe rinnovato il prodotto oltre la quarta parte. Questo ha permesso ad Aguirre-Sacasa di correre ai ripari e concludere comunque in modo dignitoso la serie, ma la sensazione è che la storia sia stata tagliata anzitempo. Ci dispiace molto, perché lo show, dopo una partenza stentata, negli ultimi episodi aveva dimostrato del potenziale. Ci accontenteremo di rivedere la quarta parte, che come la nostra recensione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, è stato il miglior ciclo di episodi dello show.

E ora è il vostro turno: quali sono le cancellazioni da parte di Netflix che vi hanno fatto più "disperare"? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!