Netflix, le 5 serie TV più deludenti del 2021 finora: quali sono?

Netflix propone sempre un numero di novità elevate. Tanti i prodotti firmati dalla piattaforma streaming che sono arrivati nel corso dell'ultimo anno, alcuni molto attesi, altri un po' meno. Tra questi molti ci hanno sorpresi, mentre altri non sono stati all'altezza delle nostre aspettative: ecco le 5 serie più deludenti del 2021!

Vi ricordiamo che la classifica che segue è soggettiva.

Post Mortem - Nessuno muore a Skarnes

La nuova serie norvegese targata Netflix parla di morte, o meglio, di non-morte. In verità il problema dello show non sta tanto in problemi narrativi, quanto in scelte ormai superate, che gli amanti del genere hanno visto e rivisto. Probabilmente se fosse uscito una decina di anni fa, lo avremmo apprezzato molto di più, ma nel 2021 ormai alcuni elementi che propone sono superati. Ve ne parliamo nella nostra recensione di Post Mortem!

Clickbait

Una premessa interessante per una serie che tutto sommato secondo noi è da guardare. Il problema di Clickbait è però lo sviluppo, che anche in questo caso si serve di stilemi convenzionali che non sono più in grado di stupire lo spettatore. La sensazione è che, con un approfondimento dei personaggi più curato e un racconto del digitale e della vicenda meno pieno di stereotipi, sarebbe potuta essere un bel prodotto.

Sex Life

Sex Life è una serie che mette al centro il personaggio interpretato da Sarah Shahi. Parliamo di una donna dalla vita perfetta, a cui però manca qualcosa: i momenti di passione passati con l'ex Brad e mai vissuti con l'attuale marito. La serie porta sullo schermo una storia sicuramente non originale, trattata in modo superficiale: sarebbe stato bello, ad esempio, se i personaggi fossero cambiati arrivati all'ultimo episodio, ma a quanto pare non è stato così.

Papà, non mettermi in imbarazzo

Un attore non può fare lo show. Lo sa bene Jamie Foxx, che nei primi episodi di questa sitcom dà il meglio di sé, portando lo spettatore a pensare che forse di continuare possa valerne la pena. Ma così non è. Tutte le tematiche seminate all'inizio, infatti, si perdono. Alla fine viene a mancare continuità ed evoluzione. Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Papà non mettermi in imbarazzo.

Dietro i suoi occhi

I sei episodi di Dietro i suoi occhi, serie tratta dal romanzo scritto da Sarah Pinborough, ha scatenato sentimenti contrastanti negli spettatori. Con i suoi personaggi ambigui, lo show propone una serie di colpi di scena che con un gioco di rivelazioni porta a un finale spiazzante. Se da un lato il tutto è stato portato in scena abbastanza bene, dall'altro lo spettatore alla fine della visione si è sentito preso in giro, talmente tanto da lanciare l'hashtag #WTFThatEnding!