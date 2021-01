Netflix: 5 serie TV flop uscite nel 2020, quali sono le peggiori?

Per fortuna, ci siamo messi alle spalle il 2020, che sicuramente non verrà ricordato come l'anno più memorabile di sempre, e anche le piattaforme streaming come Netflix hanno vissuto tanti momenti difficili. Nonostante abbiamo visto alcune serie TOP su Netflix nel corso del 2020, altre volte i risultati non sono stati particolarmente brillanti.

Quindi, oggi vogliamo ricordarvi di quali siano stati i 5 show che hanno deluso durante la scorsa annata. Iniziamo.

Emily in Paris



La serie con Lily Collins era partita con dei buoni propositi: presentata come uno show in grado di celebrare il mondo del marketing e dell'influencing, il prodotto non riesce a uscire dai binari di un intrattenimento sicuramente esistente, ma piuttosto vuoto. Qui potrete trovare la nostra recensione della prima stagione di Emily in Paris.



Cursed



Di maledetta, a noi, sembra che esista solamente la carriera di Katherine Langford (non ce ne voglia): nonostante sia un'attrice di talento (anche se molto acerbo), la ragazza continua a prendere parte a progetti poco convincenti, come Cursed, tentativo maldestro di rivedere la storia arturiana da una prospettiva femminile. Rivedibile.



JU-ON: Origins



È sempre rischioso cercare di riportare in vita un franchise popolare (ma dalla qualità non sempre brillante) come Ju-On, conosciuto meglio in occidente come The Grudge. La saga ha conosciuto molti alti (specialmente nei primissimi film orientali), ma anche parecchi bassi, e la serie (ideata da Hiroshi Takahashi e Takashige Ichise) sulle origini del capolavoro di Takashi Shimizu purtroppo delude. Qui potrete trovare la nostra recensione della prima stagione di JU-ON: Origins.



Luna Nera



La serie fantasy italiana ha un contesto storico affascinante… ed è praticamente l'unica cosa che sa offrire. I personaggi sono poco sviluppati e la narrazione, pur partendo da buone idee, non arriva a svilupparle. La nostra recensione della prima stagione di Luna Nera conferma si tratti di un prodotto purtroppo insufficiente.



Tredici - Quarta stagione



Chiudiamo con un prodotto da sempre controverso su Netflix. Alcuni la amano, altri amano odiarla. Sicuramente non lascia indifferenti, ma la sensazione è che lo show poteva finire molto prima, evitando inutili lungaggini. La nostra recensione di Tredici 4 mostra come la serie non abbia saputo mostrare quanto di buono c'era (forse) nelle teste degli sceneggiatori.





Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento sulle 5 migliori serie uscite nella prima settimana di gennaio 2021 su Netflix, ora vogliamo sapere la vostra: quali sono gli show Netflix più deludenti del 2020 secondo voi? Ormai sapete come fare per comunicarcelo, perciò non esitate a commentare!