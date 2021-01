Netflix: le 5 serie TV originali della piattaforma più spettacolari di sempre

Quando si pensa ai prodotti Netflix originali, spesso essi, che siano film o serie, vengono definiti prodotti in grado di piacere a un grande pubblico, "pop" in ogni accezione del termine (positiva e negativa), e dalla natura forse meno impegnata rispetto ad altri tipi di lavori che popolano l'ormai affollato mondo dell'audiovisivo.

È però giusto anche riconoscere alla piattaforma streaming dei giusti meriti: non sempre "popolare" è sinonimo di "poco qualitativo", e Netflix ha saputo presentare molti esempi di show in grado di unire popolarità a buona scrittura. Oggi siamo qui per presentarvi le 5 serie originali Netflix che hanno saputo meglio incarnare queste caratteristiche.

Stranger Things

Forse, tra tutte che presenteremo oggi, Stranger Things è la serie che meglio rappresenta il giusto equilibrio tra capacità di sceneggiatura e storia accattivante per un pubblico generalista. Il prodotto dei fratelli Duffer non è di certo perfetto, ma è altresì innegabile che ci abbia regalato momenti che sono già memorabili nella storia televisiva recente. Se volete qualche approfondimento sullo show, potrete trovarlo con la nostra recensione della terza stagione di Stranger Things.

The Witcher

È ancora un prodotto "giovane" sulla piattaforma, ma è innegabile che The Witcher abbia saputo attirare su di sé l'interesse sia della critica sia degli spettatori, mostrando alcuni dei più spettacolari scontri che abbiamo visto negli ultimi anni. Lauren S. Hissrich, in questo, ha più di un merito, e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per noi con la sua brillante scrittura nel futuro dello show. Qui potrete trovare la nostra recensione della prima stagione di The Witcher.

Dark

La serie tedesca si è conclusa dopo tre stagioni giudicate davvero esplosive dai suoi fan, che da tanto erano alla ricerca di un prodotto appassionante e con una trama complessa e avvincente com'è stata Dark in ogni suo momento. Vi lasciamo alla recensione della terza e ultima stagione di Dark di cui ci siamo occupati per parlarne più diffusamente.

Cobra Kai (dalla terza stagione)

Netflix ha avuto la capacità, o la fortuna (o entrambe) di trovarsi tra le mani un prodotto incredibile come Cobra Kai, annoverabile nella schiera degli Originals dal suo terzo arco narrativo di episodi. Uno show che non ha bisogno di presentazioni, è di sicuro un must per tutti gli amanti della saga di Karate Kid, ma anche per coloro che cercavano un po' di sana azione unita a una narrazione più che convincente. La recensione della terza stagione di Cobra Kai che abbiamo scritto ci conferma che siamo di fronte a un prodotto davvero consigliatissimo per tutti.

The Umbrella Academy

Chiudiamo con la serie sulla pazza famiglia degli Hargreeves, la cui terza stagione è attualmente in produzione. Caratterizzata da uno stile nettamente sopra le righe e da una colonna sonora inconfondibile, The Umbrella Academy è tutto quello che serve per delle serate all'insegna del grande intrattenimento. Volete uno sguardo più critico sulla serie? Ve ne parliamo con la recensione a opera della redazione di Everyeye di The Umbrella Academy 2.

Giunti al termine della nostra lista, vogliamo sapere la vostra: quali sono le migliori serie "spettacolari" tra gli originali Netflix, ovvero, quelle che hanno saputo unire meglio intrattenimento e qualità narrativa? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!