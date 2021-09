Netflix, ecco quali sono le 5 serie tv peggiori di sempre

Negli ultimi anni Netflix ha iniziato a creare le proprie serie originali da aggiungere al vasto catalogo già presente sulla piattaforma di streaming, ma non tutte hanno avuto il successo sperato.

A un certo punto, Netflix era il servizio di streaming con i migliori film di Hollywood e le migliori serie disponibili da guardare in qualsiasi momento. Oggi, con CBS, NBC, Amazon, Disney e altre piattaforme che creano i propri servizi di streaming, Netflix sta perdendo enormi quantità di film e serie tv, di conseguenza, la loro programmazione originale deve essere in grado di attrarre il maggior numero di abbonati possibile.



Netflix ora crea centinaia di ore di programmazione originale ogni anno e acquista i diritti per altri show ma se vuole rimanere la piattaforma regina del mondo dello streaming, i suoi contenuti originali sono ciò di cui hanno bisogno per vendere il loro prodotto. Sebbene abbia rilasciato alcune enormi e amate serie originali, ci sono state anche una discreta quantità di serie che si sono rivelate insuccessi.

Ecco quali sono, grazie ai dati di IMDB, le serie Netflix peggiori:

Jinn

Jinn è un dramma soprannaturale arabo che ha causato molte polemiche e clamore fin dalla sua uscita nel 2019.

Lo spettacolo è incentrato sui alcuni adolescenti, durante una gita a Petra un jinn buono e uno malvagio entrano nel mondo degli umani, trasformando il liceo in un campo di battaglia soprannaturale e i giovani devono impedire loro di seminare il caos nel mondo.



Dopo aver rilasciato cinque episodi, lo spettacolo ha subito un contraccolpo dopo che uno dei personaggi femminili è stato mostrato baciare due uomini diversi in scene separate.

Come riportato da Deadline, un pubblico ministero giordano ha persino chiesto all'unità per i crimini informatici del ministero degli Interni giordano di adottare misure per "fermare la trasmissione" a causa delle "scene immorali".

Tiny Creatures

Tiny Creatures descrive storie di fantasia con protagoniste le minuscole creature della natura ma non è il solito documentario sugli animali. Invece, cerca di rendere le cose più divertenti per i bambini. Il problema con questo approccio, tuttavia, è che questo spettacolo educativo familiare sembra essere al limite del ridicolo secondo il pubblico.



Questo pseudo-documentario ha portato dei problemi a Netflix essendo stato accusato di glorificare gli abusi sugli animali. In risposta, il regista dello show, il vincitore di un Emmy Jonathan Jones, ha assicurato a tutti che nessun animale è stato ferito.

Sitcom contro sitcom (Game On: A Comedy Crossover Event)

Lo spettacolo è uno speciale Netflix che combina diverse sitcom Netflix. Queste includono L'universo in espansione di Ashley Garcia, The Big Show, Mr. Iglesias e Family Reunion. Quindi, vediamo molti volti familiari dei vari show, tra cui Eva Longoria, Gabriel Iglesias, Tia Mowry-Hardrict e Paul Wight, alias The Big Show tra gli altri.



Forse lo spettacolo non è buono come previsto perché ci sono troppi personaggi a cui gli spettatori devono dare un senso.

Hache

Questa è la quinta serie originale spagnola che Netflix abbia mai pubblicato. La sua storia è incentrata su una prostituta di nome Helena che cerca di infiltrarsi in un cartello della droga guadagnandosi l'affetto del leader nella Barcellona degli anni '60. A differenza della maggior parte delle serie drammatiche, questa è basata su eventi della vita reale. Nel luglio 2021, la serie è stata cancellata dopo due stagioni.

Freud

Questo thriller d'epoca è ambientato nella Vienna del XIX secolo, dove un giovane Sigmund Freud incontra un medium psichico. L'attore austriaco Robert Finster è stato scelto per interpretare il personaggio principale e lo spettacolo ha suscitato un certo interesse. È anche riuscito a guadagnare una valutazione del 54% da Rotten Tomatoes e se volete potete leggere anche la nostra recensione di Freud.



Tuttavia, diventa subito chiaro che si sarebbero potuti fare dei miglioramenti e Netflix alla fine ha deciso di cancellare Freud dopo una sola stagione.



Vi lasciamo con le serie in arrivo su Netflix a settembre, quali sono secondo voi le serie peggiori di Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!