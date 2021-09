Netflix, quali sono le 5 serie tv peggiori di sempre? Scopriamolo

Dopo aver parlato delle 5 serie peggiori di Netlfix in una news dedicata, ecco che adesso quella stessa notizia è stata trasformata in un video per il nostro canale Everyeye Plus, filmato che potete vedere comodamente all'interno di questo spazio cliccando in alto, nella produzione inserita in home page.

Nel video abbiamo tentato di mettere insieme quelle che secondo i dati di IMDb (ma non per questo per forza condivisibili) sono le cinque produzioni seriali peggiori del colosso dello streaming di Reed Hasting, riflettendo ovviamente di un livello internazionale e non solo italiano o americano. Questo ha ovviamente spinto a inserire in lista alcuni titoli per forza di cose provenienti da paesi orientali come l'Arabia Saudita o simili.



Non per forza, comunque, devono essere serie narrative, perché ad esempio è possibile rintracciare diversi e curiosi documentari come ad esempio Tiny Creatures, che secondo gli utenti di IMDb è uno dei peggiori prodotti mai sviluppati in esclusiva da Netflix, questo nonostante sia seguitissimo, dicotomia che con lo streaming va purtroppo avanti da anni.



Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento in calce alla notizia. Potete anche dirci quali sono a vostro giudizio le serie che ritenete peggiori o inguardabili sul servizio di streaming online.



