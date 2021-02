Netflix: 5 serie TV recenti di cui vogliamo assolutamente il rinnovo

Il 2021 per Netflix si è aperto alla grande, con diversi prodotti in grado di guadagnarsi il giudizio positivo di critica e pubblico. Purtroppo, sappiamo bene che per decidere su conferme e cancellazioni di show TV la piattaforma si prende diversi mesi di tempo, ma oggi vogliamo presentarvi la lista delle serie che secondo noi meritano il rinnovo.

Ecco dunque i 5 show Netflix di cui vogliamo assolutamente vedere una seconda stagione (almeno).

L'estate in cui imparammo a volare

Il più recente dei prodotti televisivi usciti sulla piattaforma, L'estate in cui imparammo a volare è un delicato e dolce prodotto che insegna l'importanza e il valore dell'amicizia in grado di superare ogni difficoltà della vita. Le protagoniste, Katherine Heigl e Sarah Chalke, sono semplicemente perfette in un ruolo che sembra fatto su misura per loro. Speriamo di poter vedere di più in futuro.

Città invisibile

Un'altra serie molto recente, Città invisibile è un drama - a metà tra il thriller e il fantasy - che basa molti dei suoi elementi sul folklore brasiliano, e che ci ha convinto nel suo primo ciclo di episodi. Non si tratta di uno show esente da difetti, ma la trama e la realizzazione sono affascinanti e una seconda stagione potrebbe migliorarne la messa in scena. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo la nostra recensione della prima stagione di Città invisibile.

Alice in Borderland

Altro prodotto sicuramente perfettibile, ma dal grande potenziale. Inutile girarci intorno, il cine-manga o il tele-manga potrebbe essere sicuramente uno dei possibili spunti per l'audiovisivo occidentale, e Alice in Borderland rappresenta un esperimento comunque in grado di colpire. La narrazione soffre di qualche inciampo, tuttavia un secondo ciclo di episodi potrebbe permettere alla serie di ampliare i propri orizzonti e quantomeno avvicinare i livelli del manga capolavoro di riferimento di Haro Aso.

Kid Cosmic

Dai disegni frizzanti e con una trama molto divertente, Kid Cosmic è la dimostrazione che l'animazione è uno dei fiori all'occhiello di Netflix. Una serie brillante, che è in grado di piacere sia ai grandi che ai più piccoli, un'eventuale seconda stagione potrebbe migliorare ancora di più quanto visto sinora. Per saperne di più, potete leggere la nostra recensione della prima stagione di Kid Cosmic.

Tiny Pretty Things

Il teen drama dalle forti tinte thriller Tiny Pretty Things è di sicuro stato tra i prodotti più popolari degli ultimi mesi sulla piattaforma. Già solo questo sarebbe sufficiente per chiederne un rinnovo, ma crediamo che la trama - che parte da punti interessanti ma che non raggiunge a pieno quanto di buono potesse avere nelle sue premesse - potrebbe giovare da una seconda stagione più dinamica e coraggiosa. Speriamo la serie non venga abbandonata a sé stessa.

E ora vogliamo sapere la vostra: quali sono le serie Netflix nuove e più recenti di cui vorreste un rinnovo? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!