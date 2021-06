Netflix, 5 serie TV da tenere d'occhio nel mese di giugno

Netflix continua a sfornare contenuti mese dopo mese essendo una vera e propria scatola ricca di novità, e per questo motivo spesso non si riesce a rimanere in pari con l'enorme catalogo di contenuti presenti nella piattaforma. Ecco a voi le cinque serie che non dovete assolutamente perdervi a giugno.

Summertime, Stagione 2 (3 giugno 2021)

Summertime ritorna assieme ai suoi protagonisti Ale (Ludovico Tersigni), Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe) e Dario (Andrea Lattanzi). Se avete amato il primo ciclo di episodi, questa seconda stagione affidata a Francesco Lagi e Marta Savina non vi deluderà, visto che le relazioni tra i protagonisti saranno nuovamente al centro del racconto.

Sweet Tooth, Stagione 1 (4 giugno 2021)

Sweet Tooth sarà tratto dall'omonimo fumetto della DC. Jim Mickle e Beth Schwarz saranno al timone della serie, mentre per quanto riguarda la produzione troveremo Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Jim Mickle. La storia vedrà come protagonista Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, in un mondo devastato nel quale solo chi si adatta riesce ad andare avanti.

Lupin, Parte 2 (11 giugno 2021)

Nella nostra recensione di Lupin avevamo sottolineato le potenzialità della serie, limitata soltanto da qualche ingenuità di troppo. In questo nuovo ciclo di episodi potremo finalmente tornare a seguire Assane Diop (Omar Sy) nelle sue pericolose iniziative, nella speranza che i difetti evidenziati nella prima parte siano stati almeno in parte eliminati. Ovviamente ritroveremo anche la pericolosa famiglia Pellegrini capitanata da Hubert (interpretato da Hervé Pierre), che ci accompagnerà verso l'attesa resa dei conti.

Elite, Stagione 4 (18 giugno 2021)

Nella nostra recensione di Elite 3 avevamo sottolineato alcuni problemi che attanagliavano la terza parte, tra i quali una riproposizione di situazioni già viste che lasciavano qualche dubbio. La quarta parte di Elite riporterà in scena alcuni dei protagonisti delle precedenti stagioni, ovvero: Arón Piper (Ander), tzan Escamilla (Samu), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebe), Omar Ayuso (Omar) e infine Miguel Bernardeau (Guzman). I fan ritroveranno quindi alcuni dei personaggi principali e potranno tornare ad immergersi tra i legami e le amicizie che fin dal principio sono state al centro della narrazione di questa serie.

Il Regista Nudo, Stagione 2 (24 giugno 2021)

Ideata da Masaharu Take e tratta dall'omonimo libro, Il Regista Nudo fa il suo ritorno riproponendo tematiche piccanti che vedono come protagonista del racconto Toru Muranishi (Takayuki Yamada), diventato regista in ambito pornografico dopo alcune esperienze fallimentari da imprenditore. La Sapporo degli anni '80 è il luogo dal quale parte la rivoluzione di Toru, che sembra aver trovato definitivamente la sua strada.

A proposito di Netflix, in questi giorni avrà luogo anche la Geeked Week dove verranno presentate molte novità sulla piattaforma streaming e tra queste c'è tantissimo hype per il lancio di The Cuphead Show, la serie tratta dal celebre videogioco che ricorda che ricorda i cartoni animati Flesicher degli anni '30. Ecco, infine, i 30 titoli da vedere su Netflix per celebrare il Pride Month.