Netflix, 5 uscite da tenere d'occhio in streaming questa settimana

L'inizio della stagione primaverile ha dato nuova linfa vitale alle uscite serial su Netflix, che nel corso di questo mese mette a segno trionfali redistribuzioni e nuovi debutti. Siamo già a metà di una settimana davvero ricca in termini di quantità e che prepara, invece, a una delle uscite più importanti dell'anno.

Stiamo ovviamente parlando della stagione conclusiva di Better Call Saul, che farà il suo debutto a partire dal 19 aprile, vale a dire dalla prossima settimana. Ovviamente indispensabile un rewatch di alcuni episodi mirati di Breaking Bad, propedeutici alla visione. Ma per chi ci avesse già pensato, sono esattamente cinque le uscite di questa settimana per quanto riguarda il piccolo schermo dalla Grande N. Alcune già sul catalogo da oggi.

12 aprile: Hard Cell (Stagione 1)

Fa il suo primo debutto la serie scritta e diretta da Catherine Tate, già star di Doctor Who. Qui impersonerà la bellezza di sei personaggi all’interno di una troupe intenta a realizzare un documentario sul sistema penitenziario. Per chi volesse lasciarsi strappare una risata, la chiave è quella umoristica con l’intento presentare tematiche importanti in modo leggero, offrendo al contempo anche alcune riflessioni di rilievo.

13 aprile: Felice o quasi (Stagione 2)

Arrivava oggi il secondo blocco di episodi della serie con protagonista il conduttore radiofonico Sebastiàn (Sebastiàn Wainraich) e incentrata sui suoi problemi relazionali. Lo show non sembra aver convinto del tutto il pubblico di Netflix, che ha notato i simpatici siparietti pur lamentando una mancanza generale di qualità. Tuttavia la piattaforma ha voluto concedergli una seconda chance, nella speranza che faccia meglio della prima.

13 aprile: Una suocera tra i piedi (Stagione 1)

Sempre fissato a oggi il debutto, stavolta, di un titolo del tutto nuovo. Dopo l'inizio della pandemia, Isadir si è trasferita dal figlio e non ha intenzione di farsi sfuggire l'occasione per mettere il naso suoi affari e in quelli della nuora. La situazione si farà sempre più pesante e forse la pandemia non sarà l'unica cosa dalla quale proteggersi.

15 aprile: Anatomia di uno scandalo (Stagione 1)

Venerdì arriva uno dei due titoli di rito con cui tenersi impegnati nel corso del weekend. Si tratta dello show tratto dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan, che vede il protagonista James Whitehouse al centro di un feroce dibattito dopo l'accusa di violenza sessuale da parte dell'ex Kate. L'uomo gode di potere e soldi, ma la vicenda assumerà proporzioni gigantesche e la vita di James e della moglie Sophie non sarà più come un tempo.

15 aprile: Young Sheldon (Stagioni 1-3)

La sitcom statunitense creata da Chuck Lorre e Steven Molaro arriva su Netflix completa delle sue tre stagioni, nel corso delle quali impareremo a conoscere Sheldon come mai prima d'ora. Fortunato spinoff già in corso da diversi anni, approfondisce uno dei personaggi più amati della serie, seguendo la sua routine fatta di incomprensioni ed intuizioni geniali.

