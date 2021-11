Netflix, ecco le 8 serie originali più viste di recente

Netflix sta continuando a dominare le classifiche di streaming per la penultima settimana di ottobre, conquistando 8 posizioni nella Top 10 nella classifica Nielsen. Il gigante dello streaming ha lasciamo solo le briciole alla concorrenza, che è presente solo con due serie.

Netflix detiene otto dei 10 posti nelle classifiche Nielsen, insieme a una serie di Hulu e una Apple TV+, un risultato davvero impressionante considerando che Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max e Paramount+ non si trovano da nessuna parte.



Al primo posto nella classifica streaming Nielsen per la settimana dal 18 al 24 ottobre troviamo la terza stagione di You con Penn Badgley e Victoria Pedretti. Uscita il 15 ottobre la serie continua ancora ad appassionare i fan, non perdetevi la nostra recensione di You 3.



Il secondo posto è occupato dalla rivelazione Squid Game che è stata rinnovata per una seconda stagione dato il successo incredibile ottenuto. La mini-serie con Margaret Qualley, Maid, si posiziona al terzo posto nella Top 5. È ispirata al libro di memorie best-seller di Stephanie Land del New York Times, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. Lo show segue Alex che si dedica a una carriera nelle pulizie per sfuggire a una relazione violenta e mettere al sicuro sua figlia Maddy.



Locke & Key è al quarto posto, la sua seconda stagione ha fatto il suo debutto il 22 ottobre sul servizio di streaming. Lo spettacolo è un adattamento della serie di fumetti IDW di Joe Hill e Gabriel Rodriguez.



Al quinto posto troviamo The Great British Baking Show, una serie che mette i fornai dilettanti l'uno contro l'altro. Al sesto posto troviamo la prima serie non Netflix: Only Murders In The Building di Hulu. Al settimo posto trona di nuovo Netflix con Another Life e all'ottavo con Midnight Mass. Al nono posto si posiziona Ted Lasso di Apple TV+ e infine al decimo posto troviamo My Name, ancora di Netflix. Quante di queste serie avete visto? Fatecelo sapere nei commenti!