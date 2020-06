Netflix: acquistati i diritti per la trasmissione di Alien TV

Oltre ad aver prodotto una nuova serie Netflix per bambini, il colosso dello streaming ha deciso di acquistare i diritti di uno show australiano intitolato Alien TV e che entrerà a far parte del suo catalogo.

Ideato da eOne e POP Family Entertainment, la serie in CG è composta da 26 episodi, incentrate sulle vicende di una troupe di un notiziario di un mondo alieno, impegnata a capire le abitudini di vita degli abitanti della Terra. Farà il suo debutto nel mercato australiano nel corso del mese di giugno, mentre sarà disponibile nella versione internazionale a partire dalla prossima estate, anche se non è ancora stata condivisa una data esatta. Olivier Dumont, presidente della divisione di eOne impegnata nella creazione di show per tutta la famiglia, ha commentato così la notizia: "Alien TV è un'ulteriore prova del nostro impegno di fornire ai nostri telespettatori programmi di qualità per ragazzi".

Secondo quanto fa sapere l'azienda, lo show è stato pensato per essere visto da bambini dai 6 agli 11 anni, confermando quindi l'impegno di Netflix di aumentare i titoli dedicati a questa fascia di età.

Inoltre il colosso dello streaming ha confermato che presto sarà disponibile il parental control su Netflix, opzione chiesta da molte famiglie.