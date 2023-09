Netflix adatterà altri manga dopo One Piece? 'Abbiamo una libreria piena'

Dopo lo straordinario successo di One Piece, è molto probabile che Netflix decida di continuare ad adattare manga o anime sperando in una riuscita simile a quella dell’adattamento delle opere di Eiichirō Oda. Ben consapevoli che l’inciampo è sempre dietro l’angolo, i produttori hanno detto la propria rispetto alle possibilità future.

I produttori si sono detti molto speranzosi riguardo al numero di stagioni future di One Piece e, allo stesso tempo, si tengono pronti per portare sulla piattaforma di streaming nuovi adattamenti tratti da anime o manga.

A precisa domanda di Deadline a proposito di qualche altro anime o manga da adattare, Marty Adelstein ha risposto: “Oddio, abbiamo una libreria piena di manga che abbiamo comprato in Giappone e abbiamo degli scrittori che non stanno più lavorando a causa dello sciopero. Crediamo che sia fondamentale scrivere il più possibile a casa e poi presentare almeno la metà della stagione già scritta. Per ora stiamo mettendo molta attenzione su un libro, Bad City, la storia dello scandalo della USC e dell’uomo che dirigeva il dipartimento di medicina”.

Dunque, con lo sciopero degli sceneggiatori ancora in atto, è difficile poter anche solo anticipare qualche nuovo adattamento, per quanto, sembra che i due produttori dietro Cowboy Bebop e One Piece, abbiano ancora molte frecce da scagliare.

Non ci resta che aspettare per capire qualcosa di più preciso, e, nel frattempo, vi lasciamo ai due particolari fondamentali che hanno reso differente One Piece da Cowboy Bebop.