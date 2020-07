Netflix, agosto da paura con Lucifer e Guillermo del Toro: le serie TV da non perdere

Che rimaniate a casa o che partiate per luoghi esotici, è sempre il momento giusto per un episodio della vostra serie TV preferita e Netflix lo sa bene. Ecco quindi il calendario di agosto tra esclusive e nuovi arrivi: quale guarderete per prima?

Nonostante il mese estivo, Netflix non si è concesso neanche un giorno libero e, come sempre, allieterà le giornate dei suoi utenti con titoli d'eccezione per grandi e piccini:



4 agosto

6 agosto

7 agosto

14 agosto

21 agosto

25 agosto

27 agosto

28 agosto

A Go! Go! Cory Carson Summer Camp, serie animata per bambiniWizards: Tales of Arcadia. Terzo capitolo della saga d'animazione prodotta da: se fantasy e magia sono il vostro pane quotidiano vi consigliamo di non perdere neanche una stagione.- Teenage Bounty Hunters, Stagione 1: teen drama dai toni criminosi- 3%: Stagione 4- Hoops, Stagione 1: sit-com irriverente per adulti- Parte prima, vedremo il tenebroso Lucifer Morningstar alle prese con il più temibile degli avversari : suo fratello!Trinkets: Stagione 2Aggretsuko: Stagione 3, anime. Quando karaoke, death metal e panda si uniscono tutto è possibileCobra Kai: Stagioni 1-2, attesissima serie spin-off di Karate Kid. Menzione speciale merita infine Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo, speciale interattivo con Daniel Radcliffe che, pur non essendo una vera e propria serie, chiuderà le avventure della imprevedibile Kimmy dopo la quarta ed ultima stagione. Qui troverete invece i film in arrivo su Netflix a luglio