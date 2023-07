Netflix, altra cancellazione: ecco chi è la nuova vittima

Sull'ondata dei molteplici show cancellati da Netflix dopo una sola stagione ( vedi la prima e unica stagione di Lockwood & Co )un'altra vittima si aggiunge alla lista: è il turno del reality show Snowflake Mountain.

Il reality, molto più popolare negli USA, è stato prodotto da Fremantle, proprietaria anche della casa di produzione di programmi come Too Hot to Handle, ma il successo non è stato lo stesso dello show più hot del piccolo schermo. Dunque dopo solo una stagione, Netflix ha deciso di cancellare Snowflake Mountain.

Lo show, che si presentava sulla popolare piattaforma di streaming come un programma "unico", vedeva un gruppo di giovani viziati privati di ogni comodità domestica costretti a vivere in un rifugio di sopravvivenza nel deserto del Lake District britannico. In palio, un premio in denaro dal valore di oltre 50mila dollari. Netflix non ha ancora commentato la decisione di cancellare il reality che ha debuttato il 22 giugno 2022.

Dopo oltre un anno, dunque, il colosso dello streaming ha deciso che non c'era futuro per Snowflake Mountain. Se alcune serie sono riuscite a salvarsi malgrado la dura decisione di Netflix, come Warrior Nun che tornerà per una terza stagione, sembra difficile che lo show possa aver sviluppato un fandom tanto solido da cambiare le carte in tavola.