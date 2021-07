Pretty Little Liars, Chandler Kinney e Maia Reficco protagoniste del reboot HBO Max!

Il reboot di Pretty Little Liars sviluppato da Roberto Aguirre-Sacasa ha trovato le sue protagoniste. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, saranno Chandler Kinney e Maia Reficco i volti principali della serie targata HBO Max.

Kinney vestira i panni di Tabby, un'aspirante regista e appassionata di film horror che, come le altre Little Liars, nasconde un grande segreto. Reficco invece interpreterà Noa, un'ardente e sarcastica star dell'atletica che sta lavorando duramente per riportare la sua vita alla normalità dopo un'estate trascorsa in un carcere minorile.

Intitolata Pretty Little Liars: Original Sin, la serie è descritta come una versione moderna e più oscura del popolare show andato in onda dal 2010 al 2017 sui canali di ABC. Lisa Soper (regista de Le terrificanti avventure di Sabrina) si occuperà di dirigere i primi due episodi, con le riprese che partiranno nel corso di quest'estate agli Upriver Studios di New York.

La sinossi ufficiale recita: "Venti anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi lacerato la pacifica e laboriosa cittadina di Milwood. Adesso, ai giorni nostri, un gruppo di ragazze disperate - una nuova generazione di Liars - si ritrova a essere tormentata da uno sconosciuto assalitore , e a pagare il prezzo dei peccato segreto commesso dai loro genitori due decenni prima... E anche il loro. Nel nuovo, dark coming-of-RAGE teen drama dalle tinte horror Pretty Little Liars: Original Sin ci troveremo a chilometri e chilometri da Rosewood, ma nello stesso universo di Pretty Little Liars, in una nuova città, e con una nuova generazione di piccole bugiarde".