Netflix, Amazon e Disney+ rischiano nel Regno Unito? Ecco cosa sta succedendo

I principali streamer statunitensi (Netflix, Amazon e Disney+) potrebbero essere per la prima volta regolamentati nel Regno Unito, come parte delle proposte prese in considerazione dal governo di Boris Johnson. In questi giorni si sta discutendo molto di questa eventualità, che ha generato diversi dibattiti anche sui social.

I ministri del Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport hanno annunciato che si consulteranno sui piani da sottoporre ai giganti dello streaming alle leggi britanniche sui programmi, allineandoli a BBC, ITV, Sky e altri.

La prima revisione è stata lanciata nel fine settimana, in tandem con i pani stabiliti per per valutare se The Great British Bake Off di Channel 4 debba essere privatizzata dopo esser stata di proprietà pubblica dal 1982.



Sull'argomento Brexit e serie tv ne avevamo parlato qualche giorno fa. Il governo ha affermato che valuterà se le regole dovranno essere rafforzate per garantire che gli streamer dispongano di adeguate classificazioni dei contenuti per età, e se debbano essere soggetti a standard d'imparzialità e accuratezza per i documentari e la programmazione di notizie.

Tuttavia Netflix, ad esempio, non rientra sotto la regolamentazione di Ofcom, presente nel Regno Unito, ma nei Paesi Bassi, dove si trova la sua sede europea.

I ministri hanno aggiunto:"Prenderemo in considerazione misure che pareggino il campo da gioco, in maniera tale che le emittenti del servizio pubblico possano competere con i rivali internazionali".

Il governo ha quindi nominato Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, che insieme raccolgono quasi 30 milioni di abbonati nel Regno Unito. L'impressione è che si sia di fronte ad uno dei più grandi ribaltoni nella storia dell'entertainment.



A gennaio Netflix ha aumentato i prezzi dell'abbonamento per gli utenti del Regno Unito; quali saranno le prossime mosse degli streamer dopo quest'eventualità palesata dal governo britannico?