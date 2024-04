Netflix, dopo American Horror Story arriva la nuova serie con Kim Kardashian!

Netflix si prepara a presentare una nuova serie tv che sarà prodotta da Kim Kardashian ed Emma Roberts, entrambe presenti nell’ultima stagione di American Horror Story. L’azienda californiana ha infatti acquisito i diritti per Calabasas, il nuovo show, adattato dal romanzo If You Lived Here You’d Be Famous by Now, scritto da Via Bleidner.

Dopo aver parlato di una nuova serie Netflix perfetta per chi ami la natura e gli animali, torniamo ad occuparci della piattaforma di streaming dalla N rossa per riportare la notizia della nuova collaborazione con le due attrici per la realizzazione della trasposizione televisiva dell’opera letteraria del 2021.

Calabasas seguirà le vicende di una ragazza di 16 anni che, trasferendosi alla Calabas High dalla scuola cattolica che aveva frequentato per anni, si ritroverà immersa in un mondo del tutto nuovo fatto di celebrità, agiatezza e contraddizioni.

La Kardashian e la Robertes saranno tra le produttrici esecutive della serie insieme a Marlene King, chiamata anche a scrivere la sceneggiatura e a fare da showrunner.

L’opera rappresenterà una nuova cooperazione di Netflix con l’attrice e imprenditrice dopo American Horror Story e dopo l’acquisizione di The Fifth Wheel.

Ancora non sono state rilasciate informazioni riguardo la nuova serie, alle primissime fasi di produzione. In attesa di scoprire qualcosa di più concreto e di poter vedere il primo materiale promozionale dedicato a Calabasas, vi lasciamo al nuovo trailer di American Horror Story: Delicate.

