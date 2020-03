Netflix amplia la sua libreria: Community sarà disponibile da aprile

Il catalogo di Netflix, si sa, si amplia di giorno in giorno e, dopo le succulente novità disponibili da marzo, la piattaforma già guarda avanti: il 1° aprile saranno disponibili tutte e sei le stagioni di Community.

La commedia ambientata in un college americano è stata ben accolta dal pubblico quando, nel 2009, la NBC trasmise sui suoi canali la prima stagione: tra personaggi improbabili, avventure strampalate e una dissacrante analisi della società con tutte le sue mode e, persino, della religione è ben presto entrata nell'immaginario comune della cultura pop.



La serie ruota intorno ai personaggi di Jeff Winger (Joel McHale), Britta Perry (Gillian Jacobs), Abed Nadir (Danny Pudi), Annie Edison (Alison Brie), Troy Barnes (Donald Glover), Shirley Bennett (Yvette Nicole Brown), Pierce Hawthorne (Chevy Chase), Ben Chang (Ken Jeong) e Craig Pelton (Jim Rash).

Dopo la fortunata serie,è stata protagonista dell'apprezzatissima serie Glow, appena rinnovata per la quarta ed ultima stagione , ed ha lavorato come doppiatrice in(Diane Nguyen) e in The Lego Movie (Unikitty). Adesso, Community arriverà con tutte le sue sei stagioni, dandoci modo di recuperare questa piccola chicca comodamente dai nostri divani.