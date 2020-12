Netflix annuncia altre 7 serie originali, con Andy Serkis, Rowan Atkinson e Sam Mendes

Netflix non si ferma e dopo aver dominato la classifica delle serie più cercate del 2020 ha deciso di mettere in cantiere diverse serie originali, in collaborazione con grandi nomi come Sam Mendes, Rowan Atkinson e Andy Serkis.

Si tratta di produzioni inglesi che ribadiscono la volontà di investire nella penisola britannica e nei suoi talenti locali. Mendes e il suo team Neal Street Production si impegneranno a realizzare una serie in sei puntate intitolata The Red Zone. Il regista di Skyfall parla di "una commedia sul calcio, che però non riguarda il calcio".

L'interprete dello storico Mr. Bean (Rowan Atkinson) ci regalerà invece Man vs Bee, una commedia breve in dieci parti in cui il protagonista si ritrova a duellare con una fastidiosa ape, all'interno di una lussuosa abitazione. Qualcosa che ricorda da vicino gli scketch comici che hanno reso famoso Atkinson e che non mancheranno di strappare qualche risata agli spettatori.

Andy Serkis produrrà Half Bad, basata sui romanzi di Sally Green. La trama seguirà la vita di Nathan, un diciassettenne che scopre di essere il figlio di un potente mago, all'interno di un mondo diviso tra Profani (persone non dotate di magia) e Incanti (con poteri magici). La serie potrebbe avere più di qualche punto in comune con Harry Potter.

A queste si aggiungono anche Baby Raindeer, sulla relazione tra lo scrittore Richard Gadd e la sua stalker, e Chuckoo Song, una storia horror con protagoniste due sorelle, una umana e l'altra mostro, costrette a stipulare un orribile patto. Lockwood & Co continuerà sul filone del sovrannaturale e ci immergerà nelle atmosfere di Londra, dove un giovane ragazzo si trova a gestire una agenzia indipendente che si occupa di cacciare i fantasmi.

Infine The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle sarà l'adattamento del romanzo di Stuart Turton, un enigmatico racconto mistery ambientato in una tenuta di campagna. La particolarità è che ogni qualvolta il protagonista si ritrova ad avvicinarsi alla verità e a scoprire l'identità del colpevole dell'omicidio, si sveglia nel corpo di qualcun altro.

Se state invece cercando qualcosa da guardare nel periodo delle feste, ecco le serie Netflix di dicembre 2020.