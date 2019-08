Netflix annuncia con un breve teaser la data d'esordio di Elite 2

Tempo di tornare a Las Encinas! La nuova stagione di Elite è alle porte e Netflix non vuole che i fan della serie si presentino impreparati all'appuntamento, per cui ha rilasciato un breve teaser che fungerà da utile reminder per gli utenti della piattaforma.

Elite 2 uscirà a settembre, ma questo lo si sapeva già: l'avevano annunciato qualche giorno fa Danna Paola e Miguel Bernardeau, interpreti rispettivamente di Lucrecia Montesinos Hendrich e Guzman Nunier, in un video nel quale annunciavano il "ritorno dalle vacanze" proprio per il prossimo mese.

Con il breve teaser appena rilasciato Netflix ha però finalmente informato i fan dello show anche del giorno previsto per l'uscita sulla piattaforma: Elite 2 esordirà quindi su Netflix il prossimo 6 settembre. Il momento giusto per tornare a scuola, no? La serie sarà ovviamente visibile per tutti gli abbonati a Netflix, in qualunque Paese in cui il servizio sia attivo.

Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione di Elite: "Un nuovo anno scolastico è iniziato a Las Encinas, vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile: i segreti sono un peso quasi insostenibile".

Si prospetta un altro anno di segreti da svelare, in quel di Las Encinas. Riuscirete a pazientare per un mese ancora?