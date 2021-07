Netflix annuncia la cancellazione di quattro serie comedy: scoprite quali

Netflix ha ancora una volta cancellato alcune serie tv senza tante cerimonie: è toccato a quattro serie comedy, alcune uscite solo quest’anno. Come riportato da TheWrap, un portavoce della piattaforma di streaming ha confermato che tutti e quattro gli spettacoli "non torneranno".

Ecco di quali serie si parla:

Mr. Iglesias

Nella serie Mr. Iglesias (Gabe Iglesias) interpreta un bonario insegnante di liceo pubblico che lavora nella sua alma mater. Si impegna a insegnare a ragazzi dotati ma disadattati per aiutarli a sbloccare il loro pieno potenziale. Leggete la nostra recensione della seconda stagione di Mr. Iglesias che ha debuttato l'8 dicembre 2020 sulla piattaforma.

The Crew

Kevin James interpreta Kevin Gibson, capo equipaggio della NASCAR per il team fittizio di Bobby Spencer Racing. Quando il proprietario si dimette e passa la squadra a sua figlia Catherine (Jillian Mueller), James deve proteggere se stesso e il suo equipaggio dai suoi tentativi di modernizzare la squadra. Nel cast anche Freddie Stroma, Sarah Stiles, Gary Anthony Williams e Dan Ahdoot, la guest star Paris Berelc e Bruce McGill. La prima stagione è uscita il 15 febbraio 2021, anche in questo caso vi rimandiamo alla nostra recensione di The Crew.

Country Comfort

Quando la sua carriera e la sua vita personale deragliano, una giovane aspirante cantante country di nome Bailey (Katharine McPhee) accetta un lavoro come tata per un robusto cowboy di nome Beau (Eddie Cibrian) e i suoi cinque figli. Con un atteggiamento instancabile e un sacco di fascino del sud, questa tata è in grado di navigare nelle dinamiche familiari ed essere la figura materna che mancava ai bambini. Con sua sorpresa, Bailey ottiene anche la band che le mancava in questa famiglia ricca di talento musicale che l'aiuta a riportarla sulla strada della celebrità. La prima stagione ha debuttato il 19 marzo 2021.

Bonding

Dieci mesi essere sfuggiti alla polizia insieme, Tiff (Zoe Levin) e Pete (Brendan Scannell) sono stati cacciati da ogni prigione di New York. Bisognosi di soldi prima dell'inizio del nuovo anno, Tiff implora la sua mentore da tempo perduta, Mistress Mira (Nana Mensah), di accoglierli. Mira accetta ad una condizione: che Tiff e Pete tornino a scuola. La seconda stagione è stata presentata in anteprima il 27 gennaio 2021.



La cancellazione di alcuni di questi spettacoli è forse marginalmente sorprendente ma The Crew e Country Comfort sono usciti solo quest'anno e dimostra come Netflix non si faccia scrupoli nel porre fine alle serie che non attirano un grande numero di visualizzazioni.