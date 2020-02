Netflix annuncia la chiusura di Spinning Out dopo una sola stagione

La fortuna di un servizio streaming come Netflix è sempre stata l'enorme quantità di nuove produzioni costantemente sfornate. Il rovescio della medaglia, di conseguenza, è che se una serie, pur avendo buone potenzialità, non "sfonda" subito conquistando il pubblico, spesso viene chiusa senza appello. È quello che è capitato a Spinning Out.

La serie, che ha per protagonista la giovane Kaya Scodelario, è stata la prima originale lanciata da Netflix nel 2020. Evidentemente, i riscontri non sono stati quelli attesi, e così è arrivato altrettanto rapidamente l'annuncio della cancellazione della serie.

Le premesse sembravano buone: Spinning Out è la prima serie sul mondo del pattinaggio artistico,e la creatrice della serie è Samantha Stratton, ex pattinatrice a livello agonistico. La serie poteva contare quindi sull'originalità dell'argomento (qualche anno fa c'era stato al cinema Tonya, basato su una storia vera, con protagonista Margot Robbie) anche sulla presenza nel cast di January Jones (Mad Men).

Secondo Comicbook.com, tra i motivi del fallimento di una serie Netflix rientra la scarsa attenzione che il colosso dello streaming dedica in molti casi al marketing e alla promozione. A parte serie ad alto budget come The Witcher, infatti, ci sono spettacoli come Soundtrack o Tuca & Bertie che vengono lanciati nel disinteresse generale, e che hanno chiuso dopo appena una stagione pur avendo lasciato intravedere qualcosa di buono. Probabilmente Spinning Out non è esattamente un capolavoro e non aveva uno zoccolo duro di fan - in tal caso avremmo assistito a una piccola sommossa sui social, un po' come successe con The O.A. - ma resta la sensazione che alcune serie vengano chiuse piuttosto frettolosamente.