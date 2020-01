Netflix annuncia la data d'uscita della colonna sonora di The Witcher

Tra gli elementi che hanno portato al successo di The Witcher risulta sicuramente la colonna sonora con il tormentone musicale Toss a coin to your Witcher. Poche ore fa Netflix ha reso pubblica la data d'uscita dell'OST tramite i suoi canali social.

La prima stagione della serie fantasy basata sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski ha visto Henry Cavill interpretare il celebre Geralt di Rivia affiancato, durante il suo peregrinare, da Ranuncolo (Joey Batey), diventato in breve tempo uno dei personaggi più iconici dello show.

In attesa della seconda stagione di The Witcher, è stata rivelata la data d'uscita della colonna sonora dal profilo Twitter NXOnNetflix : 24 gennaio. Si, precisamente tra due giorni sarà possibile immergersi nuovamente, almeno da un punto di vista sonoro, all'interno del mondo fantasy adattato per la televisione dalla showrunner Lauren Hissrch. Mentre per coloro che non riescono a togliersi dalla testa il motivetto intonato da Ranuncolo, c'è una notizia migliore. Toss a coin to your Witcher, infatti, è disponibile già da oggi su Spotify.

La serie The Witcher è disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix dallo scorso 20 dicembre. Oltre a Henry Cavill, nella serie sono presenti anche le attrici Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer e Fraya Allan in quello di Ciri. Quest'ultima, recentemente, ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito della preparazione per una scena importante, mentre Chalotra ha parlato della scena della trasformazione.