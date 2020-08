Netflix annuncia Kings of America, nuova serie con Amy Adams

Continua ad arricchirsi il catalogo del celebre servizio streaming: dopo l'annuncio di una serie di Zack Snyder per Netflix, la multinazionale ha rivelato di essere al lavoro su uno show con Amy Adams.

La serie si intitolerà "Kings of America" ed è stata creata e sceneggiata da Jess Kimball Leslie insieme a Diana Son, famosa per il suo lavoro in "Tredici" e che sarà anche la showrunner. Alla regia troveremo anche Adam McKay, che ha collaborato con Amy Adams nelle puntate di "Vice". Ecco la sinossi ufficiale della serie condivisa da Netflix: "Racconterà la storia di tre donne le cui vite sono colllegate alla storia di una delle aziende più importanti, saranno l'erede del patrimonio di Walmart, un dirigente anticonformista e una commessa di Walmart che ha tentato di affrontare il colosso nella più grande class action della storia americana". Amy Adams sarà una delle tre protagoniste, anche se non abbiamo ancora altri dettagli sul suo ruolo.

Il numero di puntate e la data di uscita non sono ancora state annunciate, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo ulteriori informazioni su questo interessante progetto. Nel frattempo vi segnaliamo le prossime aggiunte al catalogo di Netflix, tra cui l'arrivo della quinta stagione di Lucifer.