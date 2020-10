Netflix annuncia Lost Ollie, serie live action sul personaggio di Brandon Oldenburg

Continua ad arricchirsi il catalogo del colosso dello streaming statunitense: dopo aver annunciato i film di Netflix su The Kane Chronicles, scopriamo che è in arrivo una nuova serie TV intitolata Lost Ollie.

L'opera sarà in stile live action e ispirata al libro "Ollie's Odyssey" scritto da Brandon Oldenburg e William Joyce. Ad occuparsi della trasposizione troveremo Shannon Tindle insieme a Peter Ramsey, regista famoso per il suo lavoro in "Spider-Man: Into the Spider-Verse". In calce alla notizia trovate il tweet con cui Netflix annuncia la nuova serie TV, ecco il messaggio condiviso con i fan: "Incontrate ed innamoratevi di Lost Ollie, l'incarnazione vivente del celebre emoji. Lost Ollie è una nuova serie live action incentrata su un giocattolo che si è perso e che viaggerà in lungo e largo per ritrovare il bambino che l'ha smarrito, e sarà anche la storia di un ragazzo che ha perso qualcosa di più importante di un amico. Sarà molto commovente".

Per ora non abbiamo altre informazioni riguardo il cast o la data di uscita