Netflix annuncia nuovi personaggi nella seconda stagione di The Witcher

La seconda stagione di The Witcher debutterà su Netflix nel 2021. Lo ha annunciato ufficialmente la piattaforma streaming, rendendo noto anche che le riprese inizieranno in Gran Bretagna nel mese di febbraio, e rivelando anche il cast della serie fantasy, tra conferme e volti nuovi.

Sono stati confermati Henry Cavill con la sua fedele Rutilia, nel ruolo di Geralt di Rivia, Anya Chalotra (Wanderlust) in quello di Yennefer e Freya Allan (La guerra dei mondi, Into The Badlands) nella parte di Ciri. Tornerà anche Joey Batey (Knightfall, Strike) nel ruolo di Jaskier, uno dei personaggi più amati dai fan.

Le novità della seconda stagione saranno Yasen Atour (Young Wallander) che interpreterà Coen, Agnes Bjorn (Monster) nel ruolo di Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) nel ruolo di Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) nella parte di Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) nel ruolo di Lydia e Mecia Simson, nel ruolo di Francesca. Nei giorni scorsi era già stato confermato l'attore di Game of Thrones Kristofer Hivju che sarà Nivellen.

Netflix ha anche annunciato i nomi dei registi della seconda stagione di The Witcher: Stephen Surjik (The Umbrella Academy) dirigerà il primo e il secondo episodio, Sarah O'Gorman (Cursed) il terzo e il quarto, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) il quinto e l'ottavo e Geeta V. Patel (Meet The Patels) il sesto e il settimo.

Sono stati inoltre riconfermati nei rispettivi ruoli MyAnna Buring (Tissaia), Tom Canton (Filavandrel), Lilly Cooper (Murta), Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin), Eamon Farren (Cahir), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Terence Maynard (Artorius), Lars Mikkelson (Stregobor), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Royce Pierreson (Istredd), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss Merigold), Therica Wilson Read (Sabrina).

"Anche per la seconda stagione è stato mantenuto un altissimo livello artistico del cast" ha dichiarato Lauren Schmidt, showrunner e produttrice esecutiva di The Witcher. "Sophie Holland e il suo team hanno nuovamente selezionato i migliori attori per incarnare questi personaggi, siamo entusiasti di vedere queste nuove storie prendere vita sotto la direzione di registi tanto affermati."