Netflix annuncia il rinnovo di questa serie: no, non quella che sperate voi

Dopo la lunga stagione delle cancellazioni, stavolta Netflix sta affrontando più serenamente un periodo di rinnovi e conferme. I prodotti promossi per un'ulteriore stagione potranno non essere tra i più famosi ma di certo sono tra quelli che stanno generando i risultati migliori in termini di visualizzazioni per il colosso dello streaming.

Netflix ha rinnovato la docuserie Murdaugh Murders: A Southern Scandal per una seconda stagione, con gli spettatori che avranno l'opportunità di vedere i nuovi episodi molto prima del previsto.

Inoltre, la seconda stagione di Murdaugh Murders sarà composta da tre episodi, tutti e tre disponibili in streaming su Netflix il 20 settembre. La serie racconta la vera storia di Alex Murdaugh, riconosciuto colpevole dell'omicidio della moglie e del figlio nel 2021, e la seconda stagione includerà testimonianze di prima mano di persone che erano presenti nei giorni precedenti e successivi all'omicidio.

Gli episodi stagione conterranno le testimonianze dell'ex governante di famiglia Blanca Turrubiate-Simpson, della badante di Libby Murdaugh Mushelle "Shelly" Smith, del cugino di Alex Murdaugh Curtis Edward Smith e della giurata del processo Gwen Generette. Dalla prima stagione torneranno anche l'ex fidanzata di Paul, Morgan Doughty, l'amico di Paul Anthony Cook e la giornalista del Wall Street Journal Valerie Bauerlein.

Julia Willoughby Nason tornerà a dirigere e produrre esecutivamente la seconda stagione insieme a Michael Gasparro.

"Sapevamo che poteva durare nove ore, 12 ore o quattro stagioni. È un'opportunità straordinaria ora che il processo si sta svolgendo, perché abbiamo già i retroscena di tutte queste cose. Se gli spettatori e Netflix vogliono un'altra stagione, abbiamo le carte in regola per realizzarla. Ricordate, questo processo si concluderà e non ci saranno ancora risposte sull'omicidio di Stephen Smith e non ci sarà ancora giustizia per la famiglia di Mallory Beach. C'è ancora molto da scoprire. È affascinante e coinvolgente, e pensiamo che tutto funzioni in modo davvero unico, quindi siamo super eccitati per le possibilità che ci sono", aveva detto Jenner Furst, regista e produttore della prima stagione.