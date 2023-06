Netflix annuncia Sara, nuova serie crime con Claudia Gerini: prima foto dal set

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato in queste ore Sara, nuova serie crime tratta dall’omonima saga letteraria di Maurizio de Giovanni edita da Rizzoli, le cui riprese appena iniziate si svolgeranno tra Roma e Napoli.

La serie, composta da 6 episodi, è prodotta da Palomar, scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi e diretta da Carmine Elia. Nel cast Teresa Saponangelo nel ruolo di Sara e Claudia Gerini in quello di Teresa, oltre a Flavio Furno nella parte di Pardo, Chiara Celotto in quella di Viola, Carmine Recano nel ruolo di Massimiliano, Massimo Popolizio in quello di Corrado Lembo e Antonio Gerardi nei panni di Tarallo.

La storia segue Sara, una ex agente dei servizi segreti interni che per far luce sulla scomparsa di suo figlio, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si sa, niente è per niente e in un attimo si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, è ancora la migliore: la chiamavano “donna invisibile”, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta. Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un’indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato.

