Netflix annuncia la serie animata su Jurassic World, 'Camp Cretaceous'!

Dopo il sensazionale annuncio di una serie animata dedicata a Magic The Gathering sviluppata dai fratelli Russo (Avengers: Endgame), Netflix torna oggi a sorprendere gli amanti dell'animazione con l'annuncio di una nuova serie dedicata invece al franchise di Jurassic World, intitolata Camp Creataceous.

Il titolo completo della serie è Jurassic World: Camp Cretaceous e vede come produttori il grande Steven Spielberg, Frank Marshall, lo sceneggiatore e regista Colin Trevorrow, Scott Kramer e anche Lane Lueras. Come si intuisce proprio dal titolo, gli eventi della nuova serie animata racconteranno l'apertura del parco nel quarto film del franchise, Jurassic World.



La storia prenderà piede poco dopo la fuga dei dinosauri dall'Isla Nublar, dunque dopo la distruzione del parco e il successivo abbandono. Per protagonisti avremo un gruppo di teengar ospiti del parco durante gli eventi e sfortunatamente rimasti intrappolati nell'Isola, costretti dunque alla collaborazione con il solo scopo della sopravvivenza.



Kramer e Lueras figureranno come showrunner di Jurassic World: Camp Cretaceous. La serie non è l'unico progetto del franchise attualmente in lavorazione, dato che molto atteso è anche il terzo e ultimo (?) capitolo cinematografico di Jurassic World, che vedrà il ritorno di Trevorrow in cabina di regia.



Insomma, i dinosauri non mancheranno di certo nei prossimi due anni.