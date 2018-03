Netflix annuncia la serie di documentari Bobby Kennedy for President

inserirà all'interno del suo catalogo una nuova mini serie composta da quattro documentari,, che arriverà verso fine aprile con materiale inedito mai visto prima ed interviste ad amici e colleghi del noto politico americano.

Nel giorno del 50esimo anniversario della campagna presidenziale di Robert F. Kennedy, Netflix coglie la palla al balzo ed annuncia che la serie di documentari Bobby Kennedy for President arriverà globalmente sul catalogo della piattaforma di streaming il 27 aprile.

La serie sarà suddivisa in quattro documentari diversi, il cui regista sarà Dawn Porter, già balzato agli onori della cronaca per il lavoro svolto con Gideon’s Army e Spies of Mississippi. I produttori invece saranno gli studi RadicalMedia, Trilogy Films e LooksFilm.

Bobby Kennedy for President mostrerà immagini e filmati d'archivio rarissimi e mai esposti al pubblico prima d'ora, assieme ad interviste nuove ed inedite agli amici stretti ed ai colleghi di Bobby Kennedy.