Netflix annuncia una nuova serie tv di Agatha Christie che farà la gioia dei fan di Poirot

La piattaforma di streaming on demand Netflix e l'ex showrunner di Doctor Who Chris Chibnall hanno annunciato una nuova serie tv basata su Agatha Christie, che segnerò il primo progetto televisivo dell'autore da quando ha lasciato l'iconica serie della BBC.

Chibnall scriverà The Seven Dials Mystery tratta da Agatha Christie per lo streamer, con la serie che sarà prodotta esecutivamente dal produttore esecutivo di The Crown Suzanne Mackie di Orchid Pictures e da Chris Sussman di Good Omens. Chris Sweeney sarà il regista, mentre Chibnall sarà anche co-produttore esecutivo tramite la sua compagnia Imaginary Friends.

The Seven Dials Mystery, noto in Italia come I sette quadranti, fu pubblicato per la prima volta nel 1929 e può essere considerato a tutti gli effetti come il sequel di un altro romanzo dell'autrice, ovvero Il Segreto di Chimneys, dato che include il ritorno di diversi personaggi già apparsi nel primo libro. Come accade spesso nelle storie della famosa autrice di gialli, non ultimo il recente Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, la storia de I sette quadranti è incentrata su un gruppo di persone benestanti che viene ospitato in un lussuoso castello, nel quale ovviamente ci scapperà il morto e il caso dovrà essere risolto dalla protagonista Lady Eileen Bundle.

"Sono entusiasta di dare vita a I sette quadranti e di introdurre sullo schermo una nuova generazione di personaggi iconici di Agatha Christie", ha dichiarato Mackie in un comunicato. "È stata una gioia lavorare con Chris Chibnall nel creare questa visione audace, autorevole e ambiziosa per la serie. Insieme a Chris Sussman e Agatha Christie Limited e, sotto la magistrale direzione di Chris Sweeney, siamo entusiasti di imbarcarci in questo viaggio creativo."

Nel frattempo ricordiamo ai fan di Agatha Christie che, dopo il buon successo di Assassinio a Venezia, è molto probabile che la saga di Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot continuerà con un nuovo capitolo.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su