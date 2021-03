Netflix annuncia la serie tv di Asterix e Obelix: è la prima per il fumetto francese!

Dopo 60 anni di storie sulle spalle, divisi in 38 volumi di graphic novel e 15 lungometraggi, Asterix e Obelix si preparano ad una nuova prima volta: quella rappresentata dalla mini-serie animata per il piccolo schermo.

Il servizio di streaming on demand Netflix ha annunciato pochi minuti fa che collaborerà con Les Editions Albert René di Hachette e il drammaturgo/showrunner Alain Chabat (Missione Cleopatra) per creare la prima mini-serie animata basata sull'iconico fumetto francese.

Con una data di uscita già fissata per il 2023, la serie sarà animata in 3D e verrà prodotta in Francia: fonte d'ispirazione principale sarà il volume Asterix e il duello dei capi (pubblicato originariamente nel 1966) nel quale i romani, dopo un flusso costante di sconfitte per gentile concessione di Asterix e dei suoi amici, decidono di affidarsi ad un antico rito della tradizione celtica e organizzano il cosiddetto 'duello dei capi', una rissa tra capi gallici rivali nel quale il vincitore viene eletto capo del villaggio dello sconfitto.

Dominique Bazay, direttore dell'animazione originale di Netflix, ha commentato l'annuncio: "Sono franco-canadese e, come la maggior parte dei francofoni in tutto il mondo, sono cresciuto con Asterix, il suo compagno Obelix e il fedele Dogmatix. Ho guardato gli speciali animati e ho letto i libri religiosamente. Se avessi detto al me stesso di otto anno che un giorno avrei contribuito a dare vita a questi personaggi, sono sicuro che non ci avrei creduto. Sono anni che discuto con Celeste Surugue di Albert Rene sul come fare per portare Asterix su Netflix, e abbiamo costruito un ottimo rapporto di fiducia e rispetto reciproco attorno al nostro amore per questi personaggi". Per il dirigente di Netflix, il progetto rappresenta un'opportunità per mostrare un amato franchise sotto una luce completamente nuova per un pubblico nuovo di zecca. "Sono entusiasta di presentare Asterix, Obelix e Dogmatix ad una nuova generazione di fan in tutto il mondo".

